حقائق-شركات طيران تعلق رحلاتها للشرق الأوسط مع زيادة التوتر بالمنطقة

reuters_tickers

7دقائق

(رويترز) – دفعت المخاوف من اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط شركات طيران عالمية إلى تعليق رحلاتها إلى المنطقة أو تجنب المجالات الجوية المتأثرة.

فيما يلي بعض شركات الطيران التي أدخلت تعديلات على خدماتها من‭ ‬المنطقة وإليها:

* شركة خطوط إيجة الجوية اليونانية

ألغت شركة الطيران اليونانية رحلاتها من وإلى بيروت حتى 31 أكتوبر تشرين الأول، ومن وإلى تل أبيب حتى 13 أكتوبر تشرين الأول.

* الخطوط الجوية الجزائرية

علَقت الشركة رحلاتها من لبنان وإليه حتى إشعار آخر.

* إير بالتيك (طيران البلطيق)

ألغت شركة إير بالتيك في لاتفيا رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى 31 أكتوبر تشرين الأول.

* إير أوروبا

ألغت شركة الطيران الإسبانية رحلاتها إلى تل أبيب حتى الثامن من أكتوبر تشرين الأول.

* مجموعة إير فرانس-كيه.إل.إم

علقت إير فرانس رحلاتها بين باريس وتل أبيب حتى الثامن من أكتوبر تشرين الأول.

ومددت كيه.إل.إم تعليق الرحلات إلى تل أبيب حتى نهاية هذا العام على الأقل.

وألغت وحدة ترانسافيا للطيران منخفض التكلفة التابعة للمجموعة الفرنسية الهولندية الرحلات من وإلى تل أبيب حتى 31 مارس آذار 2025، والرحلات الجوية إلى عمّان وبيروت حتى الثالث من نوفمبر تشرين الثاني.

* إير إنديا

علَقت شركة الطيران الهندية رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى إشعار آخر.

* بلغاريا إير

ألغت شركة الطيران البلغارية رحلاتها من وإلى إسرائيل حتى 31 أكتوبر تشرين الأول.

* كاثي باسيفيك

ألغت الشركة، التي مقرها هونج كونج، جميع رحلاتها إلى تل أبيب حتى 27 مارس آذار 2025.

* دلتا إيرلاينز

أوقفت شركة الطيران الأمريكية رحلاتها بين نيويورك وتل أبيب حتى 31 ديسمبر كانون الأول.

* إيزي جت

علقت الشركة البريطانية للطيران منخفض التكلفة رحلاتها من تل أبيب وإليها في أبريل نيسان، وستستأنفها في 30 مارس آذار 2025.

* طيران الإمارات

ألغت الشركة المملوكة للإمارات الرحلات بين دبي وبيروت حتى 15 أكتوبر تشرين الأول. وألغت أيضا الرحلات الجوية من وإلى العراق وإيران في السابع من أكتوبر تشرين الأول لكنها استأنفت رحلاتها إلى عمّان في السادس من أكتوبر تشرين الأول.

* فلاي دبي

أعلنت شركة الطيران الإماراتية استئناف رحلاتها إلى إيران والعراق وإسرائيل والأردن من الرابع من أكتوبر تشرين الأول. وألغت رحلاتها من دبي إلى بيروت والعكس حتى السابع من أكتوبر تشرين الأول.

* مجموعة الخطوط الجوية الدولية (آي.إيه.جي)

ألغت الخطوط الجوية البريطانية المملوكة لمجموعة الخطوط الجوية الدولية (آي.إيه.جي) رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى 26 أكتوبر تشرين الأول.

ألغت شركة فيولينج الإسبانية للطيران منخفض التكلفة المملوكة لآي.إيه.جي رحلاتها إلى تل أبيب حتى 12 يناير كانون الثاني 2025 مع إلغاء الرحلات الجوية إلى عمّان حتى إشعار آخر.

* إيران إير

ألغت الخطوط الجوية الإيرانية جميع الرحلات من وإلى بيروت حتى إشعار آخر.

* الخطوط الجوية العراقية

أوقفت الخطوط الجوية العراقية الناقل الوطني للبلاد رحلاتها إلى بيروت حتى إشعار آخر.

* إيتا

مددت الخطوط الجوية الإيطالية تعليق رحلاتها إلى تل أبيب حتى 31 أكتوبر تشرين الأول.

* لوت

ألغت شركة الطيران البولندية رحلاتها إلى تل أبيب حتى 26 أكتوبر تشرين الأول فيما من المقرر أن تنطلق أول رحلة مجدولة إلى بيروت في أول أبريل نيسان 2025.

* مجموعة لوفتهانزا

قالت مجموعة الخطوط الجوية الألمانية إنها علقت جميع الرحلات الجوية إلى تل أبيب حتى 31 أكتوبر تشرين الأول، فيما علقت الرحلات إلى طهران حتى 26 أكتوبر تشرين الأول. وستعلق الرحلات إلى بيروت حتى 30 نوفمبر تشرين الثاني.

وستتجنب المجالين الجويين الإيراني والعراقي حتى إشعار آخر باستثناء المجال المستخدم من وإلى أربيل في كردستان العراق. ولن تستخدم المجال الجوي الإسرائيلي حتى 31 أكتوبر تشرين الأول.

وعلقت شركة صن إكسبرس، وهي مشروع مشترك بين الخطوط التركية ولوفتهانزا، رحلاتها إلى بيروت حتى 17 ديسمبر كانون الأول.

* بيجاسوس

ألغت شركة الطيران التركية رحلاتها إلى بيروت حتى السابع من أكتوبر تشرين الأول.

* رايان إير

ألغت أكبر شركة للطيران منخفض التكلفة في أوروبا رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى 26 أكتوبر تشرين الأول.

* الخطوط الجوية القطرية

علقت شركة الطيران القطرية مؤقتا رحلاتها من وإلى العراق وإيران ولبنان.

* زوند إير

ألغت الشركة الألمانية جميع رحلاتها بين برلين وبيروت وبين بريمن وبيروت حتى 31 أكتوبر تشرين الأول.

* يونايتد إيرلاينز

علقت الشركة، ومقرها شيكاجو، رحلاتها إلى تل أبيب في المستقبل المنظور لأسباب أمنية.

* فيرجن أتلانتيك

أعلنت شركة الطيران البريطانية في بيان عبر البريد الإلكتروني أنها مددت تعليق رحلاتها إلى تل أبيب حتى نهاية مارس آذار 2025.

* ويز إير

علقت شركة الطيران، التي تتخذ من المجر مقرا، رحلاتها من إسرائيل وإليها حتى الثامن من أكتوبر تشرين الأول.