حقائق-شركات طيران تعلق رحلاتها للشرق الأوسط وسط تصاعد التوتر بالمنطقة

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(رويترز) – دفعت المخاوف من اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط شركات طيران عالمية إلى تعليق رحلاتها إلى المنطقة أو تجنب المجالات الجوية المتأثرة.

فيما يلي بعض شركات الطيران التي أدخلت تعديلات على خدماتها من المنطقة وإليها:

* شركة خطوط إيجة الجوية اليونانية

ألغت شركة الطيران اليونانية رحلاتها من وإلى بيروت حتى 31 أكتوبر تشرين الأول، ومن وإلى تل أبيب حتى 21 أكتوبر تشرين الأول.

* الخطوط الجوية الجزائرية

علَقت الشركة رحلاتها من وإلى لبنان حتى إشعار آخر.

* إير بالتيك (طيران البلطيق)

ألغت شركة إير بالتيك في لاتفيا رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى 31 أكتوبر تشرين الأول.

* إير أوروبا

ألغت شركة الطيران الإسبانية إير أوروبا رحلاتها إلى تل أبيب حتى 31 أكتوبر تشرين الأول.

* مجموعة إير فرانس-كيه.إل.إم

علقت إير فرانس رحلاتها بين باريس وتل أبيب حتى 15 أكتوبر تشرين الأول، ورحلاتها بين باريس وبيروت حتى 26 من الشهر نفسه.

ومددت كيه.إل.إم تعليق الرحلات إلى تل أبيب حتى نهاية هذا العام على الأقل.

وألغت وحدة ترانسافيا للطيران منخفض التكلفة التابعة للمجموعة الفرنسية الهولندية الرحلات من وإلى تل أبيب حتى 31 مارس آذار 2025، والرحلات الجوية إلى عمّان وبيروت حتى الثالث من نوفمبر تشرين الثاني.

* إير إنديا

علَقت شركة الطيران الهندية رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى إشعار آخر.

* بلغاريا إير

ألغت شركة الطيران البلغارية رحلاتها من وإلى إسرائيل حتى 31 أكتوبر تشرين الأول.

* كاثي باسيفيك

ألغت الشركة، التي تتخذ من هونج كونج مقرا، جميع رحلاتها إلى تل أبيب حتى 25 أكتوبر تشرين الأول 2025.

* الخطوط الجوية القبرصية

ألغت شركة الطيران القبرصية رحلاتها إلى تل أبيب حتى 13 أكتوبر تشرين الأول.

* دلتا إيرلاينز

أوقفت شركة الطيران الأمريكية رحلاتها بين نيويورك وتل أبيب حتى 31 ديسمبر كانون الأول.

* إيزي جت

علقت الشركة البريطانية للطيران منخفض التكلفة رحلاتها من وإلى تل أبيب في أبريل نيسان، وستستأنفها في 30 مارس آذار 2025.

* طيران الإمارات

ألغت الشركة المملوكة للدولة الرحلات إلى بيروت حتى 15 أكتوبر تشرين الأول، وألغت رحلاتها من وإلى العراق وإيران حتى 16 من الشهر نفسه.

*الخطوط الجوية الإثيوبية

قالت شركة الطيران الإثيوبية في منشور على منصة فيسبوك في الرابع من أكتوبر تشرين الأول إنها علقت رحلاتها إلى بيروت حتى إشعار آخر.

* فلاي دبي

قال متحدث باسم شركة الطيران الإماراتية إنها علقت رحلاتها بين دبي وبيروت حتى 31 أكتوبر تشرين الأول.

* مجموعة الخطوط الجوية الدولية (آي.إيه.جي)

ألغت الخطوط الجوية البريطانية المملوكة لمجموعة الخطوط الجوية الدولية (آي.إيه.جي) رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى 26 أكتوبر تشرين الأول.

وقالت شركة إيبيريا إكسبريس للطيران منخفض التكلفة التابعة لشركة الخطوط الجوية الدولية (آي.إيه.جي) إنها ألغت رحلاتها إلى تل أبيب حتى 31 أكتوبر تشرين الأول.

وألغت شركة فيولينج الإسبانية للطيران منخفض التكلفة المملوكة لآي.إيه.جي رحلاتها إلى تل أبيب حتى 12 يناير كانون الثاني 2025 مع إلغاء الرحلات الجوية إلى عمّان حتى إشعار آخر.

* إيران إير

ألغت الخطوط الجوية الإيرانية جميع الرحلات من وإلى بيروت حتى إشعار آخر.

* الخطوط الجوية العراقية

أوقفت الخطوط الجوية العراقية، الناقل الوطني للبلاد، رحلاتها إلى بيروت حتى إشعار آخر.

* إيتا

مددت الخطوط الجوية الإيطالية تعليق رحلاتها إلى تل أبيب حتى 31 أكتوبر تشرين الأول.

* لوت

ألغت الخطوط الجوية البولندية رحلاتها إلى تل أبيب حتى 26 أكتوبر تشرين الأول، ومن المقرر أن تنطلق أول رحلاتها المجدولة إلى بيروت في أول أبريل نيسان 2025.

* مجموعة لوفتهانزا

علقت مجموعة الخطوط الجوية الألمانية رحلاتها الجوية إلى تل أبيب حتى 31 أكتوبر تشرين الأول، فيما علقت الرحلات إلى طهران حتى 26 أكتوبر تشرين الأول، وإلى بيروت حتى 30 نوفمبر تشرين الثاني.

وستتجنب الشركة المجالين الجويين الإيراني والعراقي حتى إشعار آخر بصرف النظر عن الممر المستخدم من وإلى أربيل في كردستان العراق. ولن تستخدم المجال الجوي الإسرائيلي حتى 31 أكتوبر تشرين الأول.

وعلقت شركة صن إكسبرس، وهي مشروع مشترك بين الخطوط التركية ولوفتهانزا، رحلاتها إلى بيروت حتى 17 ديسمبر كانون الأول.

* بيجاسوس

ألغت شركة الطيران التركية رحلاتها إلى بيروت حتى 28 أكتوبر تشرين الأول.

* رايان إير

ألغت أكبر شركة للطيران منخفض التكلفة في أوروبا رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى 26 أكتوبر تشرين الأول.

* الخطوط الجوية القطرية

علقت شركة الطيران القطرية مؤقتا رحلاتها من وإلى العراق وإيران ولبنان لكنها ستشغل رحلاتها إلى عمّان خلال ساعات النهار فقط.

* زوند إير

ألغت الشركة الألمانية جميع رحلاتها بين برلين وبريمن ومطار مونستر أوسنابروك إلى بيروت حتى الثامن من ديسمبر كانون الأول.

* يونايتد إيرلاينز

علقت الشركة، ومقرها شيكاجو، رحلاتها إلى تل أبيب لفترة قصيرة.

* تاروم

علقت شركة الطيران الرومانية رحلاتها إلى بيروت حتى 22 أكتوبر تشرين الأول.

* فيرجن أتلانتيك

مددت شركة الطيران البريطانية تعليق رحلاتها إلى تل أبيب حتى نهاية مارس آذار 2025.

* ويز إير

علقت شركة الطيران، التي تتخذ من المجر مقرا، رحلاتها من وإلى إسرائيل والأردن حتى 13 أكتوبر تشرين الأول.