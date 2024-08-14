حقائق-شركات طيران تعلق رحلاتها مع احتدام التوتر في الشرق الأوسط

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(رويترز) – دفع الخوف من اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط شركات طيران عالمية إلى تعليق رحلاتها إلى المنطقة أو تجنب بعض المجالات الجوية.

وفيما يلي بعض شركات الطيران التي أدخلت تعديلات على خدماتها من وإلى المنطقة:

* شركة طيران ايجين

ألغت الشركة وهي الناقل الوطني اليوناني كافة رحلاتها من وإلى بيروت وعَمان وتل أبيب حتى 19 أغسطس آب.

* الخطوط الجوية الجزائرية

علقت الخطوط الجوية الجزائرية رحلاتها من وإلى لبنان مؤقتا حتى إشعار آخر.

* إير بالتيك

ألغت الشركة المملوكة لحكومة لاتفيا جميع رحلاتها الجوية من وإلى تل أبيب حتى 18 أغسطس آب.

* طيران الهند (إير إنديا)

علقت الشركة رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى إشعار آخر.

* إير فرانس وكيه.إل.إم

مددت شركة الخطوط الجوية الفرنسية تعليق رحلاتها بين باريس وبيروت حتى 14 أغسطس آب.

وألغت ذراعها الهولندية كيه.إل.إم جميع رحلاتها من وإلى تل أبيب منذ أوائل أغسطس آب حتى 26 أكتوبر تشرين الأول.

ألغت وحدة ترانسافيا للطيران منخفض التكلفة الرحلات من وإلى تل أبيب حتى 31 مارس آذار 2025.

* كاثي باسيفيك

ألغت شركة كاثي باسيفيك التي تتخذ من هونج كونج مقرا لها جميع رحلاتها إلى تل أبيب حتى 27 مارس آذار 2025.

* شركة دلتا إيرلاينز

مددت شركة دلتا إيرلاينز تعليق الرحلات الجوية بين نيويورك وتل أبيب حتى 31 أغسطس آب.

* إيزي جيت البريطانية

قال متحدث باسم إيزي جيت إن شركة الطيران الاقتصادي البريطانية أوقفت رحلاتها من وإلى تل أبيب في أبريل نيسان، وستستأنفها في 30 مارس آذار 2025.

* فين إير

تواصل شركة الطيران الفنلندية تجنب المجال الجوي الإيراني، مما قد يؤدي إلى تمديد وقت الرحلات من وإلى الدوحة.

* إيتا

مددت شركة الخطوط الجوية الإيطالية (إيتا) تعليق رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى 19 أغسطس آب.

* خطوط لوت الجوية البولندية

قالت الشركة البولندية في تعليق أرسلته عبر البريد الإلكتروني إلى رويترز إنها علقت رحلاتها إلى إسرائيل حتى 18 أغسطس آب.

* لوفتهانزا الألمانية

مددت مجموعة الخطوط الجوية الألمانية التي تضم أيضا الخطوط الجوية السويسرية وخطوط بروكسل الجوية والخطوط الجوية النمساوية تجنبها للمجال الجوي الإيراني والعراقي، وقالت إنها ستعلق الرحلات الجوية من وإلى تل أبيب وطهران وبيروت وعَمان ومدينة أربيل العراقية حتى 21 أغسطس آب.

* رايان إير

ألغت رايان إير أكبر شركة طيران منخفضة التكلفة في أوروبا رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى الثالث من سبتمبر أيلول بسبب “قيود تشغيلية”.

* صن اكسبرس

ألغت شركة صن اكسبرس للطيران، وهي مشروع مشترك بين الخطوط التركية ولوفتهانزا، جميع رحلاتها إلى بيروت حتى 14 أغسطس آب.

* الخطوط الجوية السنغافورية

أوقفت شركة الطيران السنغافورية التحليق فوق المجال الجوي الإيراني وتسلك مسارات بديلة.

* تاروم

مددت شركة الطيران الرومانية الوطنية تعليق رحلاتها إلى تل أبيب وعَمان وبيروت حتى 16 أغسطس آب.

* يونايتد إيرلاينز

علقت شركة الطيران التي تتخذ من شيكاجو مقرا لها رحلاتها إلى تل أبيب لفترة غير محددة. وكانت الشركة قد علقت رحلاتها اليومية بين نيوارك بولاية نيوجيرزي وتل أبيب في 31 يوليو تموز، مرجعة ذلك إلى أسباب أمنية.

* بيولينج الإسبانية

ألغت الشركة الإسبانية للطيران منخفض التكلفة، المملوكة لمجموعة الخطوط الجوية الدولية (أي.إيه.جي) جميع رحلاتها إلى تل أبيب وعَمان حتى 26 أكتوبر تشرين الأول.

* تنبيهات تتعلق بالمجال الجوي اللبناني

نصحت بريطانيا شركات الطيران في المملكة المتحدة بعدم دخول المجال الجوي اللبناني من الثامن من أغسطس آب حتى الرابع من نوفمبر تشرين الثاني، مشيرة إلى “خطر محتمل على الطيران من نشاط عسكري”.