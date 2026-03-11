حقائق-عدد القتلى في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران

11 مارس آذار (رويترز) – قتل مئات الاشخاص في أنحاء الشرق الأوسط منذ أن هاجمت الولايات المتحدة وإسرائيل إيران في 28 فبراير شباط، وسرعان ما انجرت دول خليجية، تستضيف قواعد عسكرية وأفرادا أمريكيين، وكذلك لبنان إلى الصراع.

فيما يلي عدد القتلى في الحرب حتى الآن وفق تقارير الدول المعنية حتى 11 مارس آذار، بعد أكثر من أسبوع من بدء الحرب. ولم تتحقق رويترز على نحو مستقل من الأعداد.

* إيران

أوردت وسائل إعلام حكومية أن ما لا يقل عن 1270 شخصا قتلوا، من بينهم 40 طفلا لقوا حتفهم أمس الاثنين في غارة استهدفت حيا سكنيا في العاصمة الإيرانية طهران.

وقال سفير ايران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إن أكثر من 1300 مدني قتلوا في الحرب. ولم يتضح سبب هذا التباين. وقال الجيش الإيراني أن ما لا يقل عن 104 أشخاص قتلوا بعد أن أغرقت غواصة أمريكية سفينة حربية ايرانية قبالة سواحل سريلانكا في الرابع من مارس آذار.

* لبنان

قالت وزارة الصحة إن 594 على الأقل قتلوا في غارات إسرائيلية.

وذكرت منظمة الصحة العالمية أن ما لا يقل عن 84 من القتلى كانوا من الأطفال.

* العراق

ذكرت الشرطة العراقية ومسؤولون في قطاع الصحة أن ما لا يقل عن 16 قتلوا. وقالت مصادر في الشرطة لرويترز إن قياديا في المقاومة الإسلامية في العراق، وهي مجموعة تضم فصائل مسلحة مدعومة من إيران، لقي مصرعه في غارة جوية على سيارته في الخامس من مارس آذار.

* إسرائيل

ذكرت نجمة داود وهي خدمة الإسعاف الإسرائيلية أن 12 مدنيا قلتوا، بينهم تسعة في غارة صاروخية إيرانية على بيت شيمش بالقرب من القدس في الأول من مارس آذار.

وقال الجيش إن جنديين قتلا في جنوب لبنان، في أول خسائر بشرية في صفوف قواته منذ استئناف الأعمال القتالية مع حزب الله الأسبوع الماضي بعد أن هاجمت الجماعة إسرائيل دعما لإيران.

* الولايات المتحدة

قال الجيش الأمريكي إن سبعة جنود قتلوا خلال عمليات ضد إيران.

* سوريا

ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية أن أربعة قتلوا عندما ضرب صاروخ إيراني بناية في مدينة السويداء جنوب البلاد في 28 فبراير شباط.

* الإمارات

قالت وزارة الدفاع إن ستة أشخاص قتلوا.

* السعودية

قتل اثنان عندما سقطت قذيفة على منطقة سكنية في مدينة الخرج، جنوب شرقي العاصمة الرياض.

* البحرين

قالت وزارة الداخلية إن شخصين لقيا حتفهما في هجومين إيرانيين منفصلين كان آخرهما في المنامة.

* الكويت

قالت وزارتا الصحة إن شخصين من بينهم طفل لقيا حتفهما في هجمات إيرانية على البلاد.

وذكر الجيش الكويتي أن ضابطين من وزارة الداخلية وجنديين من الجيش لقوا حتفهم في أثناء أداء واجبهم.

* سلطنة عمان

لقي شخص حتفه بعد أن أصابت قذيفة ناقلة المنتجات الكيماوية والنفطية (فيوم) التي ترفع علم جزر مارشال قبالة سواحل مسقط.

(إعداد علي خفاجي ورحاب علاء وسلمى نجم ومروة سلام وأحمد هشام للنشرة العربية – تحرير محمد اليماني)