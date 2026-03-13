حقائق-عدد القتلى في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران

reuters_tickers

4دقائق

13 مارس آذار (رويترز) – قتل ما لا يقل عن ألفي شخص في أنحاء الشرق الأوسط منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوما على إيران في 28 فبراير شباط، وسرعان ما استدرجت إلى الصراع دول الخليج التي تستضيف قواعد عسكرية أمريكية وأفرادا من الجيش الأمريكي، بالإضافة إلى لبنان.

فيما يلي عدد القتلى في الحرب حتى الآن وبعد مرور أسبوعين تقريبا على بدء الحرب. ولم تتحقق رويترز على نحو مستقل من الأعداد.

* إيران

أوردت وسائل إعلام حكومية يوم الاثنين أن ما لا يقل عن 1270 شخصا قتلوا، لكن سفير إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني قال يوم السادس من مارس آذار إن 1332 على الأقل لقوا حتفهم جراء الحرب منذ اندلاعها. ولم يتضح سبب هذا الاختلاف بين الرقمين.

ولم يتضح ما إذا كان الرقمان يشملان 104 على الأقل قال الجيش الإيراني إنهم سقطوا قتلى بعد أن أغرقت غواصة أمريكية سفينة حربية ايرانية قبالة سواحل سريلانكا في الرابع من مارس آذار.

* لبنان

قالت وزارة الصحة إن 687 على الأقل قتلوا في غارات إسرائيلية. وذكرت منظمة الصحة العالمية أن ما لا يقل عن 98 من القتلى من الأطفال.

* العراق

ذكرت سلطات الصحة العراقية أن ما لا يقل عن 30 قتلوا. ومعظمهم أعضاء في قوات الحشد الشعبي الشيعية.

وقال مسؤولون أمنيون بأحد الموانئ العراقية إن أحد أفراد طاقم أجنبي قتل في هجوم استهدف ناقلات قرب الميناء.

* إسرائيل

ذكرت نجمة داود وهي خدمة الإسعاف الإسرائيلية أن 12 قتلوا، بينهم تسعة في غارة صاروخية إيرانية على بيت شيمش بالقرب من القدس في الأول من مارس آذار.

وقال الجيش إن جنديين قتلا في جنوب لبنان، في أول خسائر بشرية في صفوف قواته منذ استئناف الأعمال القتالية مع حزب الله الأسبوع الماضي.

* الولايات المتحدة

قتل 11 من أفراد القوات المسلحة. وأعلن الجيش الأمريكي أن أربعة منهم تأكدت وفاتهم اليوم الجمعة بعد تحطم طائرة عسكرية أمريكية فوق العراق، بينما قُتل سبعة آخرون أثناء العمليات ضد إيران.

* الإمارات

قالت وزارة الدفاع إن ستة أشخاص لقوا حتفهم في الهجمات الإيرانية.

* الكويت

قالت السلطات الكويتية إن ستة سقطوا قتلى بينهم شخصان في هجمات إيرانية، وضابطان في وزارة الداخلية وجنديان في الجيش.

* سوريا

ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية أن أربعة قتلوا عندما ضرب صاروخ إيراني بناية في مدينة السويداء جنوب البلاد في 28 فبراير شباط.

* سلطنة عمان

قُتل شخصان في غارة بطائرة مسيرة على منطقة صناعية في صحار، وهما أول قتيلين في البلاد، التي رعبت محادثات الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران.

ولقي شخص حتفه في وقت سابق بعد أن أصابت قذيفة ناقلة المنتجات الكيماوية والنفطية (فيوم) التي ترفع علم جزر مارشال قبالة سواحل مسقط.

* السعودية

قتل اثنان عندما سقطت قذيفة على منطقة سكنية في مدينة الخرج، جنوب شرقي العاصمة الرياض.

* البحرين

قالت وزارة الداخلية إن شخصين لقيا حتفهما في هجومين إيرانيين منفصلين كان آخرهما على مبنى سكني في المنامة.

*فرنسا

لقي جندي فرنسي حتفه وأصيب ستة آخرون بجروح إثر هجوم بطائرة مسيرة في شمال العراق، حيث كانوا يقدمون تدريبات لمكافحة الإرهاب.

(إعداد علي خفاجي ورحاب علاء وسلمى نجم ومروة سلام وأحمد هشام للنشرة العربية – تحرير أيمن سعد مسلم )