حقائق-عدد القتلى في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران

17 مارس آذار (رويترز) – قتل آلاف الأشخاص في أنحاء الشرق الأوسط منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوما على إيران في 28 فبراير شباط، وسرعان ما جر الصراع دولا خليجية تستضيف قواعد عسكرية أمريكية وأفرادا من الجيش الأمريكي، بالإضافة إلى لبنان.

فيما يلي عدد قتلى الحرب المسجل حتى اليوم الثلاثاء بعد مرور أكثر من أسبوعين على بدء الحرب. ولم تتحقق رويترز على نحو مستقل من هذه الأعداد.

* إيران

قالت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان هرانا، ومقرها الولايات المتحدة، أمس الاثنين إن 3099 شخصا لقوا حتفهم من بينهم 1351 مدنيا، بما في ذلك 207 أطفال.

وتقول الوكالة إنها تجمع بياناتها من تقارير ميدانية ومصادر محلية وطبية وإغاثية ومن منظمات المجتمع المدني ومواد من مصادر مفتوحة ومن البيانات الرسمية عند الحاجة. وأشارت أحدث تقارير صادرة عن وسائل إعلام حكومية الأسبوع الماضي إلى مقتل 1270 شخصا، لكن سفير إيران لدى الأمم المتحدة قال في السادس من مارس آذار إن 1332 على الأقل لقوا حتفهم جراء الحرب منذ اندلاعها.

ولم يتضح ما إذا كانت هذه الأرقام تشمل 104 على الأقل قال الجيش الإيراني إنهم سقطوا قتلى بعد أن أغرقت غواصة أمريكية سفينة حربية ايرانية قبالة سواحل سريلانكا في الرابع من مارس آذار.

* لبنان

قالت سلطات الصحة إن 912 على الأقل قتلوا في غارات إسرائيلية منذ الثاني من مارس آذار. وذكرت منظمة الصحة العالمية أن ما يربو على 100 من القتلى من الأطفال.

* العراق

ذكرت سلطات الصحة العراقية أن ما لا يقل عن 58 قتلوا. ومعظمهم أعضاء في قوات الحشد الشعبي الشيعية.

وقال مسؤولون أمنيون بأحد الموانئ العراقية إن أحد أفراد طاقم أجنبي قتل في هجوم استهدف ناقلات قرب الميناء.

* إسرائيل

ذكرت خدمة الإسعاف الإسرائيلية أن 12 قتلوا، بينهم تسعة في هجوم صاروخي إيراني على بيت شيمش بالقرب من القدس في الأول من مارس آذار.

وقال الجيش إن جنديين قتلا في جنوب لبنان.

* الولايات المتحدة

قتل 13 من أفراد القوات المسلحة. وأعلن الجيش الأمريكي أن ستة منهم تأكدت وفاتهم بعد تحطم طائرة عسكرية أمريكية في العراق، بينما قُتل سبعة آخرون في أثناء العمليات على إيران.

* الإمارات

قالت وزارة الدفاع إن ثمانية أشخاص قتلوا في هجمات إيرانية، اثنان منهم عسكريان.

* الكويت

أفادت السلطات الكويتية بمقتل ستة بينهم شخصان في هجمات إيرانية واثنان من منتسبي وزارة الداخلية ومثلهما من منتسبي القوات المسلحة.

* سوريا

ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء أن أربعة قتلوا عندما استهدف صاروخ إيراني بناية في مدينة السويداء جنوب البلاد في 28 فبراير شباط.

* سلطنة عمان

قُتل شخصان في غارة بطائرة مسيرة على منطقة صناعية في صحار، وهما أول قتيلين في البلاد التي استضافت محادثات وساطة بين الولايات المتحدة وإيران.

ولقي شخص حتفه في وقت سابق بعد أن أصابت قذيفة ناقلة قبالة سواحل مسقط.

* السعودية

قتل اثنان عندما سقطت قذيفة على منطقة سكنية في مدينة الخرج، جنوب شرقي العاصمة الرياض.

* البحرين

قالت وزارة الداخلية إن شخصين قتلا في هجومين إيرانيين منفصلين كان آخرهما على مبنى سكني في المنامة.

* فرنسا

قتل جندي فرنسي وأصيب ستة آخرون بجروح إثر هجوم بطائرة مسيرة في شمال العراق حيث كانوا يقدمون تدريبات لمكافحة الإرهاب.

(إعداد علي خفاجي ورحاب علاء وسلمى نجم ومروة سلام وأحمد هشام ومحمد عطية ومحمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)