حقائق-عدد القتلى في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران

26 مارس آذار (رويترز) – قتل آلاف الأشخاص في أنحاء الشرق الأوسط منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوما على إيران في 28 فبراير شباط، مما أدى إلى هجمات إيرانية على إسرائيل وقواعد أمريكية ودول الخليج وفتح جبهة قتال جديدة في لبنان.

وفيما يلي أحدث عدد لقتلى الحرب والذي لم تتحقق رويترز منه على نحو مستقل.

* إيران

قالت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا) ومقرها الولايات المتحدة أمس الثلاثاء إن 3291 شخصا لقوا حتفهم بينهم 1455 مدنيا، بما في ذلك 217 طفلا على الأقل.

وتقول الوكالة إنها تجمع بياناتها من تقارير ميدانية ومصادر محلية وطبية وإغاثية ومن منظمات المجتمع المدني ومواد من مصادر مفتوحة ومن البيانات الرسمية.

وقال سفير إيران لدى الأمم المتحدة اليوم الأربعاء إن ما لا يقل عن 1500 مدني قتلوا في الغارات الأمريكية والإسرائيلية حتى الآن.

ولم يتضح ما إذا كانت هذه الأعداد تشمل 104 على الأقل قال الجيش الإيراني إنهم سقطوا قتلى بعد أن أغرقت غواصة أمريكية سفينة حربية ايرانية قبالة سواحل سريلانكا في الرابع من مارس آذار.

* لبنان

قالت السلطات اللبنانية إن نحو 1116 شخصا قتلوا في غارات إسرائيلية منذ الثاني من مارس آذار من بينهم مالا يقل عن 121 طفلا.

* العراق

ذكرت سلطات عراقية أن ما لا يقل عن 95 شخصا قتلوا منذ بداية الحرب، من بينهم مدنيون وأعضاء من قوات الحشد الشعبي الشيعية الموالية لإيران وجنود من الجيش.

وقال مسؤولون أمنيون بأحد الموانئ العراقية إن أحد أفراد طاقم أجنبي قتل في هجوم استهدف ناقلات قرب الميناء.

* إسرائيل

ذكرت خدمة الإسعاف الإسرائيلية أن 18 شخصا قتلوا في هجمات إيرانية بالصواريخ. وقال الجيش إن أربعة من جنوده قتلوا في جنوب لبنان.

وفي واقعة أخرى، أخطأت قوات إسرائيلية الهدف وقتلت مزارعا إسرائيليا قرب الحدود مع لبنان في 22 مارس آذار.

* الضفة الغربية

قُتلت أربع فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.

* الولايات المتحدة

قُتل 13 من أفراد القوات المسلحة. وأعلن الجيش الأمريكي أن ستة منهم تأكدت وفاتهم بعد تحطم طائرة عسكرية أمريكية للتزود بالوقود في العراق، بينما قُتل سبعة آخرون في أثناء العمليات على إيران.

* الإمارات

قالت وزارة الدفاع إن ثمانية أشخاص قتلوا في هجمات إيرانية، بينهم عسكريان.

* قطر

قالت وزارة الدفاع إن سبعة أشخاص قُتلوا في 22 مارس آذار في تحطم طائرة هليكوبتر فوق المياه الإقليمية القطرية، إثر عطل فني في أثناء مهمة روتينية. ولم تُقدم الوزارة أي تفاصيل أخرى.

وأربعة من القتلى من أفراد القوات المسلحة القطرية، وواحد من القوات المشتركة القطرية التركية، واثنان من الفنيين.

* الكويت

أفادت السلطات الكويتية بمقتل ستة بينهم شخصان في هجمات إيرانية واثنان من منتسبي وزارة الداخلية ومثلهما من منتسبي القوات المسلحة.

* سوريا

ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء أن أربعة أشخاص قتلوا عندما استهدف صاروخ إيراني بناية في مدينة السويداء جنوب البلاد في 28 فبراير شباط.

* سلطنة عمان

قُتل شخصان في هجوم بطائرة مسيرة على منطقة صناعية في صحار في 13 مارس آذار، وهما أول قتيلين في السلطنة التي استضافت محادثات وساطة بين الولايات المتحدة وإيران.

ولقي شخص حتفه في وقت سابق بعد أن أصابت قذيفة ناقلة قبالة سواحل مسقط.

* السعودية

قُتل اثنان عندما سقطت قذيفة على منطقة سكنية في مدينة الخرج، جنوب شرقي العاصمة الرياض.

* البحرين

قالت وزارة الداخلية إن شخصين قتلا في هجومين إيرانيين منفصلين كان آخرهما على مبنى سكني في المنامة.

وذكرت وزارة الدفاع الإماراتية في 24 مارس آذار أن أحد متعاقديها المدنيين قُتل في هجوم إيراني على البحرين. وذكرت أن المتعاقد مغربي الجنسية.

* فرنسا

قُتل جندي فرنسي وأصيب ستة آخرون بجروح إثر هجوم بطائرة مسيرة في شمال العراق حيث كانوا يقدمون تدريبات لمكافحة الإرهاب.

(إعداد محمد عطية ومحمد أيسم وأحمد هشام وبدور السعودي للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)