حقائق-عودة شلل الأطفال إلى قطاع غزة

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جنيف (رويترز) – أكدت السلطات الصحية في قطاع غزة هذا الشهر تسجيل أول إصابة بشلل الأطفال منذ 25 عاما.

وساهمت إصابة عبد الرحمن أبو الجديان البالغ من العمر ما يقرب من عام بالفيروس وشلل جزئي في وقت لاحق في تسريع خطط حملة تطعيم واسعة للأطفال في شتى أنحاء القطاع الفلسطيني بداية من الأول من سبتمبر أيلول.

واتفقت إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على ثلاث هدن منفصلة في وسط وجنوب وشمال القطاع تستمر الواحدة منها ثلاثة أيام، وذلك للسماح لآلاف العاملين بالأمم المتحدة بتطعيم الصغار.