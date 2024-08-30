مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

حقائق-عودة شلل الأطفال إلى قطاع غزة

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

جنيف (رويترز) – أكدت السلطات الصحية في قطاع غزة هذا الشهر تسجيل أول إصابة بشلل الأطفال منذ 25 عاما.

وساهمت إصابة عبد الرحمن أبو الجديان البالغ من العمر ما يقرب من عام بالفيروس وشلل جزئي في وقت لاحق في تسريع خطط حملة تطعيم واسعة للأطفال في شتى أنحاء القطاع الفلسطيني بداية من الأول من سبتمبر أيلول.

واتفقت إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على ثلاث هدن منفصلة في وسط وجنوب وشمال القطاع تستمر الواحدة منها ثلاثة أيام، وذلك للسماح لآلاف العاملين بالأمم المتحدة بتطعيم الصغار.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سايمون برادلي

هل تتجنّب.ين الأخبار؟ ولماذا؟

هل أنت مهتم.ة جدًا بالأخبار، أم تحاول.ين تجنّبها؟ لماذا تعتقد.ين أن الاهتمام العام بالأخبار في تراجع؟ شارك.ي رأيك في الموضوع.

شارك في الحوار
50 إعجاب
69 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: ألكسندرا أندريست

استخدام الشرطة للكاميرات المحمولة: ضروري لإنفاذ القانون أم تهديد للخصوصية؟

هل رأيت الكاميرات المثبتة بالجسم تُستخدم في منطقتك من قبل؟ وإذا كان الأمر كذلك، كيف ترى تأثيرها على العلاقة بين الجمهور وشرطة (النقل)؟

شارك في الحوار
8 إعجاب
9 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: كاتي رومي

ما هي التدابير التي ينبغي اتّخاذها للحفاظ على التنوّع البيولوجي في بلدك؟

مبادرة التنوع البيولوجي: متطرّفة للغاية بالنسبة للجهات المعارضة لها، ضرورية بالنسبة للجهات المؤيدة.

شارك في الحوار
30 إعجاب
23 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية