حقائق- قدرات إيران الصاروخية

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(رويترز) – تشكل الصواريخ الباليستية جزءا مهما من ترسانة إيران التي استخدمت تلك الصواريخ في هجومها على إسرائيل في الأول من أكتوبر تشرين الأول، وهو الهجوم الذي ردت عليه إسرائيل اليوم السبت بغارات على مواقع عسكرية إيرانية.

وحذرت إسرائيل طهران من الرد على ضربات يوم السبت، وهو أحدث تطور في صراعهما المتصاعد، بينما تعهدت وكالة أنباء إيرانية شبه رسمية “برد متناسب”.

ويقول مكتب مديرة المخابرات الوطنية الأمريكية إن إيران مسلحة بأكبر عدد من الصواريخ الباليستية في الشرق الأوسط.

وفيما يلي بعض التفاصيل عن ترسانة إيران الصاروخية:

* نشرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية في أبريل نيسان رسما بيانيا لتسعة صواريخ إيرانية قالت إنها قادرة على الوصول إلى إسرائيل.

ومن بين هذه الصواريخ، “سجيل” الذي يستطيع قطع أكثر من 17 ألف كيلومتر في الساعة وبمدى يصل إلى 2500 كيلومتر، و”خيبر” الذي يصل مداه إلى ألفي كيلومتر و”الحاج قاسم” الذي يبلغ مداه 1400 كيلومتر، بحسب الوكالة.