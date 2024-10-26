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حقائق- قدرات إيران وإسرائيل حال اندلاع حرب جوية طويلة المدى

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القدس (رويترز) – ضربت إسرائيل مواقع عسكرية في إيران صباح يوم السبت ردا على هجمات صاروخية شنتها طهران على إسرائيل في الأول من أكتوبر تشرين الأول الجاري، وذلك في أحدث تطور في الصراع المتصاعد بين الخصمين بمنطقة الشرق الأوسط.

وبعدها قال الجيش الإسرائيلي إنه استكمل ضرباته وحقق أهدافه، محذرا إيران من الرد، لكن وكالة أنباء إيرانية شبه رسمية أوردت أن طهران تتعهد “برد متناسب” على الهجمات الإسرائيلية.

وفيما يلي نظرة على إمكانيات القوات الجوية وأنظمة الدفاع الجوي في كلا البلدين:

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