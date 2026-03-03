حقائق-كم عدد القتلى في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران؟

reuters_tickers

2دقائق

3 مارس آذار آذَار (رويترز) – قتل العشرات من الأشخاص في أنحاء الشرق الأوسط منذ أن هاجمت الولايات المتحدة وإسرائيل إيران في 28 فبراير شباط، وسرعان ما انجرت دول خليجية، تستضيف قواعد عسكرية وأفرادا أمريكيين، وكذلك لبنان إلى الصراع.

وفيما يلي عدد القتلى في الحرب حتى الآن وفق تقارير الدول المعنية حتى الثالث مارس آذار، اليوم الرابع من الحرب. ولم تتحقق رويترز على نحو مستقل من هؤلاء القتلى.

* إيران أفادت منظمة الهلال الأحمر الإيراني الإنسانية غيرالربحية بأن 787 قتيلا، من بينهم 165 من الطالبات والعاملين قتلوافي غارة صاروخية على مدرسة ابتدائية في ميناب في جنوب البلاد فياليوم الأول من الحرب. ولم يتضح ما إذا كان عدد القتلى يشملعسكريين من الحرس الثوري الإسلامي. * إسرائيل ذكرت خدمة الإسعاف الإسرائيلية نجمة داود أن 10مدنيين، بينهم 9 أشخاص، قتلوا في غارة صاروخية إيرانية على بيتشيمش بالقرب من القدس في أول مارس آذار. ولم تبلغ قوات الجيشالإسرائيلي عن أي خسائر عسكرية. * لبنان أعلنت وزارة الصحة أن 40 شخصا قتلوا في غارات صاروخيةإسرائيلية. * البحرين قالت وزارة الداخلية إن شخصا واحدا لقي حتفه بعداندلاع حريق في مدينة سلمان الصناعية عقب اعتراض صاروخ. * الكويت أفادت وزارة الصحة بمقتل شخص واحد. من ناحية أخرى،قال الجيش الكويتي إن جنديين قتلا “في عمليات عسكرية”، دون تقديمتفاصيل عن ملابسات موتهما. * عمان لقي شخص واحد حتفه بعد أن أصابت قذيفة ناقلة المنتجاتالكيماوية والنفطية (فيوم) التي ترفع علم جزر مارشال قبالة سواحلمسقط. * الإمارات قالت وزارة الدفاع إن ثلاثة أشخاص قتلوا. * الجيش الأمريكي أعلنت القيادة المركزية أن ستة جنود أمريكيينقتلوا في غارة على منشأة في الكويت.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)