حقائق-كم عدد القتلى في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران؟

reuters_tickers

2دقائق

5 مارس آذار (رويترز) – قتل العشرات في أنحاء الشرق الأوسط منذ أن هاجمت الولايات المتحدة وإسرائيل إيران في 28 فبراير شباط، وسرعان ما انجرت دول خليجية، تستضيف قواعد عسكرية وأفرادا أمريكيين، وكذلك لبنان إلى الصراع.

وفيما يلي عدد القتلى في الحرب حتى الآن وفق تقارير الدول المعنية حتى الخامس من مارس آذار، اليوم السادس من الحرب. ولم تتحقق رويترز على نحو مستقل من العدد.

* إسرائيل

ذكرت خدمة الإسعاف الإسرائيلية نجمة داود أن 10 مدنيين قتلوا، بينهم 9 في غارة صاروخية إيرانية على بيت شيمش بالقرب من القدس في الأول من مارس آذار. ولم تعلن وزارة الدفاع الإسرائيلية عن سقوط قتلى من الجنود.

* لبنان

قالت وزارة الصحة أن 77 قتلوا في غارات إسرائيلية.

* البحرين

قالت وزارة الداخلية إن شخصا لقي حتفه بعد اندلاع حريق في مدينة سلمان الصناعية عقب اعتراض صاروخ.

* الكويت

قالت وزارتا الصحة والخارجية إن ثلاثة سقطوا قتلى بينهم جنديان كويتيان في هجمات إيرانية على البلاد.

* سلطنة عمان

لقي شخص حتفه بعد أن أصابت قذيفة ناقلة المنتجات الكيماوية والنفطية (فيوم) التي ترفع علم جزر مارشال قبالة سواحل مسقط.

* الإمارات

قالت وزارة الدفاع إن ثلاثة أشخاص قتلوا.

* الجيش الأمريكي

أعلنت القيادة المركزية أن ستة جنود أمريكيين قتلوا في غارة على منشأة في الكويت.

* سوريا

ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية أن أربعة قتلوا عندما ضرب صاروخ إيراني بناية في مدينة السويداء جنوب البلاد يوم السبت.

* العراق

قالت سلطات الصحة المحلية العراقية، استنادا إلى بيانات السجلات الصحية، إن ما لا يقل عن 13 شخصا قتلوا، منهم 11 من أفراد جماعات مسلحة وجندي بالجيش ومدني واحد.

(إعداد علي خفاجي ورحاب علاء وسلمى نجم للنشرة العربية – تحرير مروة سلام)