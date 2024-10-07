حقائق-كيف ينظر العالم للسابع من أكتوبر في الذكرى الأولى للهجوم على إسرائيل والحرب على غزة؟

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(رويترز) – يشارك أفراد من مختلف أنحاء العام في مسيرات ومراسم لإحياء الذكرى الأولى للهجوم الذي شنه مسلحو حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول الماضي والذي أشعل فتيل حرب غزة، وسط تصاعد القتال في القطاع يوم الاثنين.

ووفقا للإحصاءات الإسرائيلية فقد أسفر الهجوم عن مقتل 1200 شخص واحتجاز نحو 250 رهينة. وتقول السلطات الصحية الفلسطينية إن الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة تسبب منذ ذلك الحين في مقتل نحو 42 ألفا إلى جانب نزوح كل سكان القطاع تقريبا وعددهم 2.3 مليون نسمة.

وانطلقت مظاهرات داعمة للفلسطينيين في مدن كبرى من جاكرتا وإسطنبول إلى بوينس أيرس يوم الأحد في أعقاب احتجاجات خرجت يوم السبت في عواصم أوروبية وواشنطن ونيويورك.