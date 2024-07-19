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حقائق-ماذا بعد في قضية إعفاء الحريديم من الخدمة في الجيش الإسرائيلي؟

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القدس (رويترز) – يستعد الجيش الإسرائيلي لاستدعاء ألف فرد من اليهود الحريديم المتزمتين دينيا يوم الأحد المقبل في أحدث خطوة في معركة طويلة الأمد ومثيرة للانقسام تتعلق بتجنيد الشباب من طلاب المعاهد الدينية في الجيش.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أصدرت المحكمة العليا حكما الشهر الماضي أمرت فيه وزارة الدفاع بإنهاء إعفاء طلاب المعاهد الدينية اليهودية من الخدمة في الجيش.

وصار الإعفاء، المعمول به منذ عقود والذي أعفى على مر السنين عددا متزايدا من الأشخاص، موضوعا شائكا في إسرائيل مع انخراط الجيش في حرب في قطاع غزة وتزايد حدة الصراع على الحدود مع لبنان.

وتنذر هذه القضية بزعزعة استقرار ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يضم حزبين دينيين يعارضان بشدة تجنيد الشباب المتدينين في الجيش.

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