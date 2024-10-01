حقائق- ماذا تفعل الدول لإجلاء رعاياها من لبنان؟

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(رويترز) – دفع احتدام الحرب بين إسرائيل وحزب الله في لبنان الدول الغربية إلى الإسراع بتحديث خطط الطوارئ لعمليات الإجلاء من المنطقة.

ومن المرجح أن تصبح قبرص، عضو الاتحاد الأوروبي الأقرب إلى الشرق الأوسط، مركزا رئيسيا لهذه العمليات لأنها تعاملت من قبل مع نحو 60 ألف شخص فروا من حرب حزب الله وإسرائيل في 2006.

وعرضت تركيا المجاورة أيضا المساعدة.

ولم تتخذ أي دولة إجراءات إجلاء عسكري واسع النطاق حتى الآن، لكن بعض الدول تستأجر طائرات للمساعدة في نقل رعاياها بينما لا يزال مطار بيروت مفتوحا، ويخطط البعض الآخر للإجلاء البحري إلى قبرص، مما يتيح نقل مجموعات أكبر في المرة الواحدة.

فيما يلي بعض التفاصيل عن خطط الطوارئ: