حقائق-ماذا تفعل الدول لإجلاء رعاياها من لبنان؟

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(رويترز) – بدأت دول من مختلف أنحاء العالم إجلاء رعاياها من لبنان بعد تصعيد كبير في الصراع بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران.

ويفر البعض بأنفسهم من لبنان.

فيما يلي تفاصيل عن عمليات أو خطط الإجلاء:

* أستراليا

بدأت استراليا إجلاء مواطنيها من لبنان عبر قبرص يوم السبت. ووصل نحو 400 شخص إلى الجزيرة يوم السبت على متن طائرين استأجرتهما أستراليا. وقال مسؤولون استراليون وقبارصة إن من المتوقع وصول المزيد من الرحلات حسب الطلب.

* بلجيكا

ذكرت وكالة الأنباء البلجيكية (بلجا) أن وزارة الخارجية نصحت المواطنين بمغادرة لبنان في أقرب وقت ممكن.

* البرازيل

أرسلت البرازيل طائرة إيرباص إيه330 تابعة لسلاح الجو لنقل البرازيليين الذين يريدون مغادرة لبنان. وتقول الحكومة إن هناك 3000 برازيلي يريدون العودة إلى بلدهم. وتقرر أن تغادر الطائرة وعلى متنها 220 شخصا بيروت يوم الجمعة وأن تقوم برحلتين أسبوعيا.

* الصين

قالت وزارة الخارجية الصينية يوم السبت إنه تم إجلاء أكثر من 200 مواطن صيني بسلام.

* كندا

حث رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الكنديين المتبقين في لبنان يوم السبت على التقدم بطلبات للإجلاء على متن رحلات خاصة ساعدت بالفعل أكثر من ألف كندي على المغادرة.

وقال مسؤول بمكتب ترودو إن ستة آلاف تقدموا بالفعل بطلبات للإجلاء وإن المسؤولين يسعون للوصول إلى 2500 آخرين خلال مطلع الأسبوع الجاري، مضيفا أن المزيد من الرحلات أُضيفت للإقلاع يوم الاثنين ويوم الثلاثاء.

* قبرص

أجلت قبرص 38 من رعاياها من بيروت يوم الخميس على متن طائرة وفرتها اليونان، واستأجرت طائرة أخرى لنقل 70 شخصا، منهم عدد من القبارصة ومن جنسيات أخرى من اليونان وبولندا، إلى قبرص ليلة الجمعة.

* الدنمرك

حثت الدنمرك رعاياها على مغادرة لبنان في أسرع وقت ممكن لكنها قالت إنها لم تبدأ بعد عملية إجلاء إذ لا تزال هناك رحلات تجارية تغادر لبنان.

وقالت وزارة الخارجية الدنمركية في بيان إن شركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية ستسير رحلات إضافية من بيروت لوجهات في أوروبا لتلبية الطلب على الرحلات الجوية لمغادرة البلاد.

* فرنسا

لم تصدر فرنسا أمرا بالإجلاء رغم وجود خطط طوارئ منذ عدة أشهر. وتركز خطط الطوارئ الحالية على قبرص ومطار بيروت وتبحث أيضا عمليات إجلاء عبر تركيا.

ولدى فرنسا سفينة حربية في المنطقة وستصل حاملة طائرات هليكوبتر فرنسية إلى شرق البحر المتوسط في الأيام المقبلة للاستعداد في حالة اتخاذ قرار بإجلاء الرعايا الأجانب من لبنان.

* ألمانيا

قالت وزارة الخارجية الألمانية إنها نقلت 219 مواطنا ألمانيا آخرين من لبنان يوم الجمعة بينما تواصل إجلاء الموظفين غير الأساسيين وأسر العاملين في السفارة والمواطنين المعرضين لمخاطر طبية. وقالت إنها ستدعم الآخرين الذين يحاولون المغادرة.

* اليونان

أجلت اليونان 22 من رعاياها يوم الخميس مع بعض القبارصة. وحثت وزارة الخارجية اليونانية مواطنيها على مغادرة لبنان وتجنب أي سفر إلى هناك. وتوجد فرقاطة على أهبة الاستعداد تحسبا لطلب أي مساعدة.

* إيطاليا

قلصت إيطاليا عدد موظفيها الدبلوماسيين وعززت قوات الأمن في سفارتها في بيروت. وحث وزير الخارجية أنطونيو تاياني رعايا إيطاليا مرارا على مغادرة لبنان وسعى للحصول على ضمانات من إسرائيل بشأن سلامة الجنود الإيطاليين المشاركين في عمليات حفظ السلام في المنطقة.

*اليابان

فر 11 يابانيا وخمسة أجانب من لبنان إلى الأردن على متن طائرة نقل عسكرية يابانية من طراز سي-2 يوم الجمعة. ويوم الخميس كان هناك نحو 50 مواطنا يابانيا في لبنان.

* هولندا

قالت وزارة الدفاع الهولندية إن أمستردام قررت إرسال طائرة عسكرية لإعادة رعاياها من لبنان على متن رحلتين جويتين يوم الجمعة ويوم السبت.

وأضافت وقتها أن الرحلتين إلى القاعدة الجوية العسكرية في أيندهوفن ستكونان متاحتين أيضا لمواطني دول أخرى في حال وجود مقاعد كافية.

* بولندا

هبطت في وارسو يوم الجمعة طائرة تقل عشرات البولنديين ومواطنين من دول أخرى كانوا يريدون مغادرة لبنان. وكانت بولندا قد أعلنت في وقت سابق أنها ستحد من أعداد الموظفين في سفارتها في بيروت.

* البرتغال

نصح رئيس الوزراء لويس مونتينيجرو بعدم السفر إلى لبنان. وقدمت السلطات اللبنانية المساعدة في إجلاء عدد صغير من البرتغاليين المقيمين هناك.

* رومانيا

قالت وزارتا الخارجية والدفاع في رومانيا، إن بوخارست أجلت 69 مواطنا من لبنان على متن طائرة عسكرية يوم الخميس.

وذكرت وزارة الخارجية الأسبوع الماضي أن أكثر من 1100 مواطن روماني وأفراد أسرهم كانوا قد سجلوا وجودهم في لبنان في السفارة هناك.

* روسيا

قال وزير الطوارئ الروسي إن البلاد بدأت في إجلاء مواطنيها من لبنان وإن رحلة خاصة غادرت بيروت يوم الخميس على متنها أفراد أسر البعثة الدبلوماسية.

وذكرت وكالة تاس للأنباء أن نحو ثلاثة آلاف روسي ومواطنين من دول أخرى في رابطة الدول المستقلة يريدون مغادرة لبنان.

* سلوفاكيا

أرسلت سلوفاكيا طائرة عسكرية لنقل مواطنيها ورعايا دول أخرى إلى قبرص.

* كوريا الجنوبية

أجلت طائرة عسكرية كورية جنوبية 97 من مواطنيها وأفراد أسرهم من لبنان، وفقا لما ذكرته وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية.

* إسبانيا

قالت إسبانيا إنها تعتزم إرسال طائرتين عسكريتين لإجلاء ما يصل إلى 350 إسبانيا من لبنان.

* تركيا

قالت وزارة الخارجية التركية يوم الثلاثاء إنها مستعدة لتنفيذ عملية إجلاء محتملة لأتراك من لبنان جوا وبحرا، وتعمل مع حوالي 20 دولة لإجلاء محتمل لرعايا أجانب عبر تركيا.

وهناك نحو 14 ألف تركي مسجلون لدى القنصلية التركية في لبنان، لكن هذا العدد غير مؤكد.

* بريطانيا

استأجرت بريطانيا عددا محدودا من الرحلات الجوية لرعاياها لمغادرة لبنان، وكررت نصيحتها لهم بالمغادرة على الفور.

ونقلت بريطانيا نحو 700 جندي إلى قبرص لتعزيز وجودها في المنطقة حيث تنشر بالفعل أصولا عسكرية تشمل سفينتين تابعتين للبحرية الملكية.

* الولايات المتحدة

أمرت الولايات المتحدة بنشر العشرات من قواتها في قبرص للمساعدة في الاستعداد لأي سيناريوهات مثل إجلاء الأمريكيين من لبنان.

وقالت وزارة الخارجية يوم الثلاثاء إنها تعمل مع شركات الطيران لزيادة عدد الرحلات الجوية من لبنان مع توفير مزيد من المقاعد للأمريكيين.