حقائق-ما نعرفه حتى الآن عن اغتيال إسماعيل هنية زعيم حماس

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دبي (رويترز) – قالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إن زعيمها إسماعيل هنية اغتيل في إيران في ساعة مبكرة من صباح يوم الأربعاء.

وهذا ما نعرفه عن عملية اغتيال هنية، وهي واحدة من عمليات اغتيال عديدة نفذتها إسرائيل على مر السنين.

* تفاصيل الاغتيال

أكد الحرس الثوري الإيراني مقتل هنية، الوجه الدبلوماسي لحماس على الساحة الدولية منذ اندلاع الحرب في أعقاب هجوم الحركة على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن هنية قُتل في نحو الساعة الثانية من صباح يوم الأربعاء (2200 بتوقيت جرينتش)، وكان يقيم في “مقر إقامة خاص” لقدامى المحاربين بشمال طهران.

وأضافت أن “تحقيقات أخرى جارية وسيتم إعلان نتائجها قريبا”.

وقالت وكالة نور نيوز التابعة للمجلس الأعلى للأمن القومي في إيران إن مقر إقامة هنية أُصيب بقذيفة محمولة جوا. وأضافت أن الاغتيال “مغامرة خطيرة لتقويض قوة الردع لدى طهران”.

ولم يصدر تعليق فوري من إسرائيل. وقال الجيش الإسرائيلي إنه يجري تقييما للوضع لكنه لم يصدر أي إرشادات أمنية جديدة للمدنيين.

* عواقب محتملة

قالت حماس إنها ستواصل النهج الذي تتبعه في حرب غزة قائلة إنها واثقة من النصر.

ويبدو أن هذه الأنباء، التي جاءت بعد أقل من 24 ساعة من إعلان إسرائيل أنها قتلت قائدا كبيرا في جماعة حزب الله اللبنانية قالت إنه كان وراء غارة قاتلة في هضبة الجولان المحتلة، من شأنها أن تعيق فرص التوصل إلى أي اتفاق وشيك لوقف إطلاق النار في حرب غزة.

وفي ذات الوقت، تزايد خطر اندلاع حرب بين إسرائيل وحزب الله في أعقاب الغارة على هضبة الجولان -التي أسفرت عن مقتل 12 طفلا في قرية درزية يوم السبت- ومقتل القائد الكبير فؤاد شكر بعد ذلك.

وسيفرض الهجوم على الأراضي الإيرانية ومقتل حليفها الوثيق ضغوطا على طهران للرد على إسرائيل التي تلاحق زعماء حماس منذ هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول الذي أودى بحياة 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 رهينة، بحسب الإحصاءات الإسرائيلية.

وردت إسرائيل بهجوم بري وجوي متواصل على القطاع الساحلي المكتظ، مما أسفر عن مقتل أكثر من 39445 شخصا، وفقا لمسؤولي الصحة في غزة، وترك أكثر من مليوني شخص يواجهون أزمة إنسانية.

وقد يشجع الاغتيال أيضا فصائل موالية لإيران في الشرق الأوسط تدعم حماس، وهي جماعة حزب الله في لبنان والحوثيون في اليمن وجماعات مسلحة في العراق، على السعي للثأر.

ومن المتوقع أن يجتمع أعلى جهاز أمني في إيران لتحديد استراتيجية طهران في الرد على مقتل هنية، بحسب مصدر مطلع على الاجتماع.

وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يوم الأربعاء إن إيران “ستدافع عن وحدة أراضيها وكرامتها وشرفها وكبريائها، وستجعل المحتلين الإرهابيين يندمون على فعلتهم الجبانة” باغتيال هنية في طهران.

وندد الرئيس الفلسطيني محمود عباس باغتيال هنية، ودعت الفصائل الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة إلى إضراب عام ومظاهرات حاشدة.