حقائق- ما هو “محور المقاومة” الذي تدعمه إيران؟

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دبي (رويترز) – إذا ردت إيران على اغتيال حليفها المقرب إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في طهران الأسبوع الماضي، فسوف ينضم إليها على الأرجح حلفاؤها في المنطقة من “محور المقاومة” لإسرائيل ولنفوذ الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

وتشكل محور المقاومة بدعم إيراني على مدى عقود ويضم إلى جانب حركة حماس التي أشعلت فتيل الحرب في غزة من خلال هجومها على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول، كلا من جماعة حزب الله اللبنانية والحوثيين في اليمن وجماعات شيعية مسلحة في العراق وسوريا.

وفيما يلي الجماعات الرئيسية في “محور المقاومة”: