حقائق-ما هي بنود مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران لإنهاء الحرب؟

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لندن 15 يونيو حزيران – هذا ما قالته الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب الوسيط باكستان، بشأن ما ورد في الاتفاق المبدئي المعلن لإنهاء الحرب.

* كيف سينفذ الاتفاق على مراحل وماذا سيحدث متى؟

• قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إن الجانبين أعلنا إنهاء جميع العمليات العسكرية على نحو فوري ودائم.

• أعلنت جميع الأطراف أن مذكرة التفاهم بشأن إنهاء الحرب ستوقع في سويسرا يوم الجمعة. وقال كاظم غريب آبادي نائب وزير الخارجية الإيراني إن المذكرة ستنشر بعد ذلك.

• قالت إيران وأيضا الولايات المتحدة إن فتح مضيق هرمز ورفع الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية سيبدآن بمجرد توقيع المذكرة.

• ذكر الجانبان أن المفاوضات على نقاط خلاف شائكة أكثر صعوبة، خاصة القضية النووية الإيرانية والعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، ستجرى على مدى الستين يوما التالية.

* مضيق هرمز وحصار الموانئ الإيرانية

• قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مضيق هرمز سيعاد فتحه يوم الجمعة، وأنه أمر برفع الحصار عن الموانئ الإيرانية.

• قال مسؤول إيراني كبير إن المضيق سيعاد فتحه “لجميع السفن التجارية” بمجرد توقيع المذكرة.

• أفادت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية الإيرانية بأن المذكرة تنص على أن إيران هي من ستنظم حركة الملاحة البحرية عبر المضيق بالتنسيق مع سلطنة عمان.

* البرنامج النووي الإيراني

• قال الجانبان إن إيران توافق على أنها لن تنتج أسلحة نووية أو تحصل عليها، وهو وعد قطعته طهران وكررته مرارا على مدى عقود.

• قال مسؤول إيراني كبير إن بلاده ستجمد أنشطتها النووية لحين التوصل إلى اتفاق نهائي، وستمتنع عن المزيد من تخصيب اليورانيوم أو توسيع المنشآت النووية.

• أكد مسؤول إيراني رفيع المستوى أن الولايات المتحدة وافقت على أن تخفف إيران نسبة نقاء مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب داخل إيران بموجب اتفاق مستقبلي شامل.

• قال ترامب يوم السبت إنه ليس هناك ما يدعو للتعجل في مسألة إخراج مخزون إيران من المواد النووية، وإن الولايات المتحدة ستخرجه “عندما يهدأ كل شيء”.

• أشار ترامب إلى أن أي اتفاق سينص على وجود نظام تفتيش قوي لإيران، لكنه لم يقدم تفاصيل محددة.

• قال السناتور الأمريكي ليندسي جراهام إن أي اتفاق نهائي بشأن البرنامج النووي الإيراني يجب أن يخضع لمراجعة الكونجرس وموافقته.

* العقوبات والأثر المالي

• قال المسؤول الإيراني الكبير إن الولايات المتحدة وافقت على عدم فرض أي عقوبات جديدة على إيران لحين التوصل إلى اتفاق نهائي.

• أضاف أن الولايات المتحدة ستتيح إعفاءات من عقوبات نفطية مفروضة على إيران لكن لفترة محددة، وأن رفع جميع العقوبات الأمريكية وتلك التي تفرضها الأمم المتحدة سيتم بعد الاتفاق النهائي وفق جدول زمني يتم الاتفاق عليه.

• قال المسؤول الإيراني الكبير إن الولايات المتحدة وافقت على الإفراج عن 25 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة، بما يشمل تحويلات نقدية مباشرة وتعاون بين دول المنطقة وخطوط ائتمان مالية.

• أضاف أن واشنطن ستعد، بالتنسيق مع حلفائها الإقليميين، خطة لإعادة الإعمار والتنمية في إيران، على أن يكون التفاوض والاتفاق عليها مع طهران في غضون 60 يوما.

• قال ترامب إن إيران لن تحصل على أموال نقدا، لكن من المحتمل رفع العقوبات عنها.

* لبنان

• قال شريف إن الإنهاء الفوري والدائم لجميع العمليات العسكرية سيشمل لبنان.

• أعلنت أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن العمليات العسكرية ستتوقف نهائيا مساء اليوم الاثنين، بما يشمل لبنان.

• قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الهجمات الإسرائيلية على لبنان يجب أن تتوقف بالكامل، وإن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية تنفيذ الاتفاق الإطاري.

• أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في المناطق الأمنية التي سيطر عليها في لبنان وسوريا وقطاع غزة، وأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أوضح ذلك لترامب.

• قال ترامب قبل الإعلان عن المذكرة إنه سيعمل على إحلال السلام في المنطقة، بما فيها لبنان. وأكد على ضرورة وقف الهجمات الإسرائيلية على لبنان، ووقف هجمات جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران على إسرائيل.

(تغطية صحفية أنجوس مكدوال – إعداد سلمى نجم للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)