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حقائق-ما هي جماعة حزب الله اللبنانية التي انفجرت أجهزة اتصال تستخدمها؟

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بيروت (رويترز) – فيما يلي حقائق عن جماعة حزب الله اللبنانية التي قالت إن اثنين من مقاتليها على الأقل قتلوا يوم الثلاثاء عندما انفجرت أجهزة اتصال محمولة (بيجر) يستخدمونها في أنحاء مختلفة من لبنان.

وقال وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض يوم الثلاثاء إن ثمانية أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب نحو 2750 آخرون، منهم 200 في حالة حرجة، في سلسلة الانفجارات المتزامنة لأجهزة الاتصال في أنحاء لبنان.

وتتبادل إسرائيل وجماعة حزب الله المتحالفة مع إيران إطلاق النار عبر الحدود منذ بدء الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر تشرين الأول، في أسوأ تصعيد منذ سنوات.

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