حقائق-ما هي منظومات الدفاع الإسرائيلية التي تواجه صواريخ إيران؟

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(رويترز) – تمتلك إسرائيل دفاعات جوية متعددة المستويات في مواجهة هجمات إيران التي أطلقت مئات من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المتفجرة على إسرائيل خلال اليومين الماضيين، وذلك فيما تبادل الخصمان اللدودان الضربات العنيفة.

وتعمل إسرائيل على تعزيز دفاعاتها الجوية منذ تعرضها لهجمات صواريخ سكود العراقية في حرب الخليج عام 1991، فضلا عن تلقيها مساعدات من الولايات المتحدة التي قالت إنها أرسلت إلى إسرائيل منظومة متقدمة مضادة للصواريخ لتعزيز دفاعاتها.

وقال مسؤول عسكري إسرائيلي يوم السبت إن منظومة الدفاع حققت “نسبة نجاح تتراوح بين 80 و90 بالمئة”، لكنه أكد أنه لا يوجد نظام مثالي بنسبة 100 بالمئة، ما يعني أن بعض الصواريخ الإيرانية اخترقت منظومة الدفاع.

فيما يلي تفاصيل عن منظومات الدفاع المضادة للصواريخ لدى إسرائيل.