حقائق- ما هي منظومات الدفاع المضادة للصواريخ لدى إسرائيل؟

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(رويترز) – تمتلك إسرائيل دفاعات جوية متعددة المستويات في مواجهة هجمات خصومها في الشرق الأوسط مثل إيران التي تعرضت مواقع عسكرية فيها لضربات إسرائيلية صباح يوم السبت، وذلك في أحدث تطور في الصراع المتصاعد بين الخصمين في المنطقة.

وقالت إسرائيل إن هجماتها كانت للرد على الهجوم الصاروخي الذي شنته طهران على أهداف إسرائيلية في الأول من أكتوبر تشرين الأول الجاري.

وتعمل إسرائيل على تعزيز دفاعاتها الجوية منذ تعرضها لهجمات صواريخ سكود العراقية في حرب الخليج عام 1991، فضلا عن تلقيها مساعدات من الولايات المتحدة التي قالت هذا الشهر إنها أرسلت إلى إسرائيل منظومة متقدمة مضادة للصواريخ لتعزيز دفاعاتها.

فيما يلي تفاصيل عن منظومات الدفاع المضادة للصواريخ لدى إسرائيل.