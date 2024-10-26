مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

حقائق- ما هي منظومات الدفاع المضادة للصواريخ لدى إسرائيل؟

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

(رويترز) – تمتلك إسرائيل دفاعات جوية متعددة المستويات في مواجهة هجمات خصومها في الشرق الأوسط مثل إيران التي تعرضت مواقع عسكرية فيها لضربات إسرائيلية صباح يوم السبت، وذلك في أحدث تطور في الصراع المتصاعد بين الخصمين في المنطقة.

وقالت إسرائيل إن هجماتها كانت للرد على الهجوم الصاروخي الذي شنته طهران على أهداف إسرائيلية في الأول من أكتوبر تشرين الأول الجاري.

وتعمل إسرائيل على تعزيز دفاعاتها الجوية منذ تعرضها لهجمات صواريخ سكود العراقية في حرب الخليج عام 1991، فضلا عن تلقيها مساعدات من الولايات المتحدة التي قالت هذا الشهر إنها أرسلت إلى إسرائيل منظومة متقدمة مضادة للصواريخ لتعزيز دفاعاتها.

فيما يلي تفاصيل عن منظومات الدفاع المضادة للصواريخ لدى إسرائيل.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

ما هو مستقبل نموذج الحياد السويسري؟

هل يمكن التمسك بالحياد في زمن التكتلات والتوترات الجيوسياسية؟

شارك في الحوار
306 إعجاب
201 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

ما الذي يمكن أن تتعلمه سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية من بعضهما البعض حاليا؟

ما هو رأيك حول كيفية استفادة الجمهوريات الشقيقة السابقة من بعضها البعض؟

شارك في الحوار
100 إعجاب
79 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سايمون برادلي

هل تتجنّب.ين الأخبار؟ ولماذا؟

هل أنت مهتم.ة جدًا بالأخبار، أم تحاول.ين تجنّبها؟ لماذا تعتقد.ين أن الاهتمام العام بالأخبار في تراجع؟ شارك.ي رأيك في الموضوع.

شارك في الحوار
56 إعجاب
77 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية