حقائق-ما هي نقاط القوة والقدرات التي يتمتع بها الجيش الباكستاني؟

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إسلام اباد 17 يوليو تموز (رويترز) – قالت خمسة مصادر مطلعة إن باكستان تجري مفاوضات بشأن اتفاقية دفاعية موسعة مع الكويت مقابل التعاون في قطاعي الطاقة والاستثمار.

ويتواصل عدد من الدول الخليجية الأخرى مع باكستان بطلبات بعد أن وقعت إسلام اباد اتفاقية دفاع مشتركة مع السعودية العام الماضي.

وفيما يلي لمحة عن القوات الدفاعية وترسانات باكستان المسلحة نوويا، وفقا لبيانات من المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية ومقره لندن.

* عدد الأفراد العسكريين

يحتل الجيش الباكستاني المرتبة الرابعة من حيث عدد الأفراد العسكريين في الخدمة الفعلية في قارة آسيا بعد الصين والهند وكوريا الشمالية. ويضم 660 ألف عسكري في الخدمة الفعلية، يخدم 560 ألفا منهم في الجيش و70 ألفا في القوات الجوية و30 ألفا في البحرية، من بينهم 3200 من مشاة البحرية.

* القوات البرية

تضم ترسانة باكستان أكثر من 4600 قطعة مدفعية وأكثر من 2570 دبابة قتال رئيسية.

* القوات الجوية

تمتلك باكستان أسطولا يتألف من أكثر من 420 طائرة قتالية، منها طائرات إف16 الأمريكية وطائرات جيه-10سي الصينية وطائرات جيه.إف-17 ثاندر.

* البحرية

تمتلك البحرية الباكستانية ثماني غواصات و12 فرقاطة.

* الصواريخ

تمتلك باكستان القدرة على إطلاق صواريخ أرض-أرض وجو-جو.

* الترسانة النووية

تمتلك باكستان مخزونا يقدر بنحو 170 رأسا نوويا.

(إعداد حاتم علي للنشرة العربية – تحرير محمود سلامة )