حقائق-محطات تحلية المياه في الخليج.. شريان حياة للملايين تحت تهديد إيراني

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21 يوليو تموز (رويترز) – ألحقت غارات إيرانية أضرارا بمحطة تحلية مياه في الكويت خلال مطلع الأسبوع، مما أثار مخاوف في الخليج من احتمال تعرض مزيد من هذه البنى التحتية الحيوية للاستهداف في ظل تصاعد الصراع في المنطقة.

وكان الجيش الإيراني توعد في وقت سابق بشن هجمات على محطات تحلية المياه وغيرها من البنى التحتية في منطقة الخليج إذا نفذت الولايات المتحدة تهديدها باستهداف البنية التحتية للوقود والطاقة في الجمهورية الإسلامية.

وفيما يلي بعض التفاصيل حول مدى اعتماد دول الخليج على تحلية المياه لتلبية احتياجاتها الأساسية من المياه:

* ما مدى اعتماد دول الخليج على محطات تحلية المياه؟

• تمثل المياه المحلاة في الإمارات أكثر من 80 بالمئة من مياه الشرب.

• تقول السلطات في البحرين إن البلاد أصبحت تعتمد كليا على المياه المحلاة في عام 2016، إذ جرى تخصيص 100 بالمئة من المياه الجوفية لخطط الطوارئ.

• تعتمد قطر كليا على المياه المحلاة.

• توفر تحلية المياه في الكويت 90 بالمئة من احتياجات المياه للسكان.

• تعتمد سلطنة عمان بنسبة 86 بالمئة على تحلية المياه لتلبية احتياجات سكانها.

• في السعودية، وهي دولة أكبر بكثير من حيث المساحة ولديها احتياطي أكبر من المياه الجوفية الطبيعية، تقول الهيئة العامة للإحصاء إن نحو 50 بالمئة من إمدادات المياه تأتي من المياه المحلاة اعتبارا من عام 2023.

• تنتج البحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية والإمارات مجتمعة نحو ثلث المياه المحلاة في العالم وتضم العديد من أكبر محطات تحلية المياه. ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة، بلغ عدد سكان الدول الست، التي تشكل مجلس التعاون الخليجي، أكثر من 61 مليون نسمة في 2025.

* ما حجم الخطر على منطقة الخليج؟

• تتركز أنشطة تحلية المياه في الخليج بشكل كبير، إذ ينتج عدد صغير من المحطات الجزء الأكبر من الإمدادات. وكثير من هذه المنشآت محطات مزدوجة الإنتاج، أي أنها تولد أيضا كميات كبيرة من الكهرباء التي تغذي الشبكات الوطنية.

• ذكر المجلس الأطلسي، وهو مؤسسة بحثية، أن هذه المحطات تقع ضمن نطاق هجمات الصواريخ والطائرات المسيرة، ويمكن أن تؤدي أي ضربات تستهدفها إلى تداعيات إنسانية واقتصادية.

• أوضح المجلس أن العواقب ربما تكون مدمرة، إذ قد تتسبب في تعطيل إمدادات المياه للمرافق العامة والشركات والمنازل والفنادق أو تمتد لتشمل انقطاعات واسعة للكهرباء على مستوى المدن، وصولا إلى المطالبة بإخلاءات كاملة.

• أشارت برقية دبلوماسية أمريكية تعود إلى عام 2008 ونشرتها منصة ويكيليكس إلى أن العاصمة السعودية الرياض ستضطر إلى الإخلاء خلال أسبوع إذا تعرضت محطة الجبيل أو خطوط الأنابيب المرتبطة بها أو البنية التحتية للطاقة ذات الصلة لأضرار جسيمة أو دمار.

* كيف تتحوط الدول لمواجهة المخاطر؟

• للتخفيف من مخاطر تعطل إمدادات المياه إلى العاصمة، أنشأت الحكومة السعودية خزان مياه الرياض الاستراتيجي، الذي سجلته موسوعة جينيس للأرقام القياسية في 2023 كأكبر منشأة في العالم لتخزين مياه الشرب.

• قال رئيس الوزراء القطري العام الماضي إن قطر خلصت قبل عدة سنوات إلى أنها قد تواجه خطر نفاد مياه الشرب خلال ثلاثة أيام فقط في حال انقطاع الإمدادات.

• في 2018، أكملت قطر، حيث يمكن أن تصل درجات الحرارة في الصيف إلى 50 درجة مئوية، تشييد 15 من أكبر خزانات مياه الشرب الخرسانية في العالم، وتبلغ سعة كل منها نحو 454 مليون لتر، وهو ما يكفي لملء نحو 180 مسبحا أولمبيا. وكشفت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) أن المشروع منح قطر رقما قياسيا عالميا من موسوعة جينيس لأكبر خزانات منفردة وأكبر شبكة من هذا النوع.

* من يمتلك محطات تحلية عملاقة؟

• أظهرت شركة بلاكريدج للاستشارات أن السعودية تتصدر قطاع تحلية المياه من حيث الطاقة الإنتاجية، تليها الإمارات في المركز الثاني ثم إسرائيل في المركز الثالث.

• أكبر محطة تحلية في العالم هي منشأة رأس الخير في السعودية التي تبلغ تكلفتها 7.2 مليار دولار، وتستطيع معالجة نحو ثلاثة ملايين متر مكعب من المياه يوميا، تليها محطة الجبيل التي بلغت تكلفتها مليار دولار. تزود محطة رأس الخير مياه الشرب للعاصمة الرياض، التي بلغ عدد سكانها نحو سبعة ملايين نسمة في 2022، إضافة إلى مدينة حفر الباطن.

• تضم الإمارات أربع محطات رئيسية بتكلفة إجمالية تصل إلى 5.3 مليار دولار، تقع في ميناء جبل علي في دبي، ومنطقة الطويلة بين أبوظبي ودبي، وكذلك في إماراتي الفجيرة وأم القيوين.

• في إسرائيل، تبلغ تكلفة محطة سوريك لتحلية المياه نحو 500 مليون دولار ويمكنها معالجة 640 ألف متر مكعب من المياه يوميا وتغطي نحو 20 بالمئة من احتياجات إسرائيل من المياه. وتقع المحطة قرب تل أبيب، وشيدت بمساعدة شركة هاتشيسون ووتر ومقرها سنغافورة، التابعة لمجموعة سي.كيه هاتشيسون القابضة ومقرها هونج كونج.

• لا يشارك مستثمرون أمريكيون في معظم محطات التحلية في السعودية والإمارات. وجرى تشييد المحطات السعودية بمساعدة شركة سيمنس الألمانية وشركة إنجي الفرنسية، فيما شاركت أكسيونا إنرجيا الإسبانية ومجموعة بيسيكس البلجيكية في تشييد محطات التحلية في الإمارات.

(إعداد بدور السعودي وحاتم علي للنشرة العربية – تحرير مروة سلام ودعاء محمد)