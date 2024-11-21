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حقائق-مقتبسات من حيثيات قرار الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال جالانت ونتنياهو والضيف

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أمستردام (رويترز) – أصدر قضاة في المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت والقيادي في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إبراهيم المصري، المعروف باسم محمد الضيف عن اتهامات بالضلوع في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ورفضت إسرائيل الولاية القضائية للمحكمة التي مقرها لاهاي، وأنكرت ارتكاب جرائم حرب في غزة.

وقالت إسرائيل إنها قتلت الضيف في ضربة جوية، لكن حماس لم تؤكد أو تنف ذلك. وأشار الادعاء إلى أنه سيواصل جمع المعلومات فيما يتعلق بوفاته المزعومة.

وفيما يلي مقتبسات محورية من بيانات المحكمة الجنائية الدولية التي أعلنت فيها أوامر الاعتقال.

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