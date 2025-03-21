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حقائق-من هما طرفا الحرب في السودان؟

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(رويترز) – فرض الجيش السوداني سيطرته الكاملة على القصر الرئاسي في الخرطوم يوم الجمعة في أحد أهم التطورات في الصراع المستمر منذ عامين مع قوات الدعم السريع شبه العسكرية.

فيما يلي بعض الحقائق عن طرفي الحرب التي أدت إلى تدمير البلاد وتشريد الملايين فضلا عن تأجيج أعمال قتل على أسس عرقية في دارفور.

وبدأت الحرب بين الطرفين في إطار نزاع سببه حماية المصالح الخاصة ضمن عملية انتقال سياسي كانت مزمعة، بعد شراكة هشة في الإطاحة بالرئيس السابق عمر حسن البشير في عام 2019 والإطاحة بحكومة بقيادة مدنية في 2021.

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