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حقائق- من هم قيادات جماعة حزب الله وحركة حماس الذين تعرضوا للاغتيال؟

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من جنى شقير

دبي (رويترز) – اتهمت جماعة حزب الله اللبنانية، المتحالفة مع إيران، إسرائيل بتفجير أجهزة اتصال لاسلكية (بيجر) في أنحاء لبنان يوم الثلاثاء، وهي عملية معقدة أعقبت سلسلة اغتيالات لأعداء إسرائيل منذ اندلاع حرب غزة في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وفيما يلي قائمة ببعض عمليات الاغتيال التي استهدفت قيادات في جماعة حزب الله وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وأشارت أصابع الاتهام فيها إلى إسرائيل.

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