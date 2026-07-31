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حقائق-مواقف ترامب وإسرائيل وحماس بشأن خارطة طريق غزة

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31 يوليو تموز (رويترز) – أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عما وصفه بأنه اتفاق تاريخي لإنهاء حرب غزة، لكن لا تزال هناك فجوات كبيرة حول كيفية تنفيذ أي اتفاق.

ويتمحور الخلاف الرئيسي حول تسلسل الخطوات. وتقول حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إن على إسرائيل أن تفي أولا بالتزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي تسنى التوصل إليه العام الماضي في شرم الشيخ بمصر، بينما تقول إسرائيل إن على الحركة أن تبدأ أولا بما تصفه بأنه “نزع سلاح حقيقي”.

وانهارت جهود دبلوماسية سابقة مرارا بسبب هذه المسألة، إذ يصر كل طرف على أن يتخذ الطرف الآخر الخطوة الجوهرية الأولى.

وفيما يلي آخر المستجدات:

ترامب

* الوسطاء توصلوا إلى اتفاق لنزع سلاح حماس والفصائل الفلسطينية المسلحة الأخرى بشكل كامل

* خارطة الطريق تدعو إلى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في شرم الشيخ ووضع حد للعمليات العسكرية

* تنص الخطة على تخزين الأسلحة تحت إشراف اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وهي هيئة فلسطينية من التكنوقراط تشكلت لإدارة القطاع، بالتزامن مع انسحاب إسرائيلي مرحلي. وتقول الخطة إن الأسلحة لن تسلم إلى إسرائيل أو إلى أي طرف غير فلسطيني.

إسرائيل

* لم تؤيد خارطة الطريق علنا

* تقول إنها لن تنسحب من الخط الأصفر في غزة قبل أن تبدأ حماس “نزع سلاح حقيقيا” وتطالب بإخراج أسلحة الحركة من غزة

* قال وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن جفير، وهو زعيم حزب عوتسماه يهوديت (القوة اليهودية) اليميني المتطرف، عبر قناته على تيليجرام إن مسودة الاتفاق غير مقبولة، وأكد أن سياسة إسرائيل المتمثلة في اغتيال قادة حماس يجب أن تستمر.

حماس

* تقول إن على إسرائيل أن تبادر أولا بوقف الهجمات وسحب قواتها وزيادة تدفق المساعدات

* تقول إنها لن تودع أسلحتها في مستودعات اللجنة الوطنية لإدارة غزة إلا بعد أن تفي إسرائيل بهذه الالتزامات

* تتجنب استخدام مصطلح “نزع السلاح” وتؤكد أن الأسلحة لن تسلم إلى إسرائيل أو إلى أطراف غير فلسطينية

(إعداد محمد عطية للنشرة العربية )

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية