في سويسرا: انتشار واسع للاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي

تنتشر ظاهرة الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي على نطاق واسع في سويسرا. Keystone-SDA

لا يزال الاستغلال الجنسي والاستغلال في العمل يشكّلان مشكلة خطيرة في سويسرا. فخلال عام 2025، تلقّى 532 ضحية، معظمهم من النساء، دعمًا من منظمات متخصصة. وكانت 87 قضية جنائية مرتبطة بالاتجار بالبشر قيد النظر خلال عام 2025، في حين ظل عدد أحكام الإدانة النهائية الصادرة في قضايا الاتجار بالبشر محدودًا.

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Keystone-SDA أنظر 2 لغات أخرى English en Human trafficking and sexual exploitation are rife in Switzerland طالع المزيدHuman trafficking and sexual exploitation are rife in Switzerland

Deutsch de Menschenhandel und sexuelle Ausbeutung grassieren in der Schweiz الأصلي طالع المزيدMenschenhandel und sexuelle Ausbeutung grassieren in der Schweiz

أعلنت “منصة مكافحة الاتجار بالبشر” (Plateforme Traiteرابط خارجي)، وهي ائتلاف لمنظمات سويسرية غير حكومية، أنها رصدت خلال عام 2025 ما مجموعه 192 ضحية جديدة للاتجار بالبشر. وجاء الإعلان يوم الخميس، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر. وأجرت المنظمات المنضوية في الائتلاف مقابلات أولية مع أكثر من 380 شخصًا في المجموع.

ومن بين الضحايا الجدد الذين جرى التعرف إليهم، كان 55% ضحايا للاتجار بالبشر بغرض الاستغلال الجنسي، و42% بغرض الاستغلال في العمل، فيما تعرّض 3% لأشكال أخرى من الاستغلال.

وبحسب المنصة، تتوافق هذه الأرقام إلى حد كبير مع بيانات السنوات السابقة، في حين استمر ارتفاع عدد الأشخاص الذين تحيلهم جهات مختلفة بوصفهم ضحايا محتملين.

وشكّلت النساء 70% من الضحايا الجدد. وينحدر الضحايا من 79 دولة. وشكَّل القادمون والقادمات من كولومبيا ونيجيريا والبرازيل العدد الأكبر خلال العام الماضي.

87 قضية جنائية قيد النظر

للمرة الأولى، جمعت المنظمات أيضًا بيانات عن الشكاوى الجنائية التي قدّمها الضحايا خلال السنة المشمولة بالتقرير.

وسجّلت المنظمات الخمس الأعضاء في “منصة مكافحة الاتجار بالبشر” ما مجموعه 87 قضية جنائية كانت قيد النظر في عام 2025. وفي 68 من هذه القضايا، قُدّمت الشكاوى ضد المتهمين والمتهمات خلال العام نفسه.

الجناة غالبًا ما يفلتون من العقاب

شدّدت المنصة على أن عدد الإدانات بجرائم الاتجار بالبشر لا يزال منخفضًا للغاية. فمنذ إدراج هذه الجريمة في القانون الجنائي السويسري عام 2006، لم يتجاوز متوسط الأحكام النهائية الصادرة فيها عشر إدانات سنويًا.

وترى المنصة أن تدني عدد الإدانات يدل على أن كثيرًا من الضحايا ما زالوا يُحرمون من العدالة، فيما يفلت عدد كبير من الجناة من العقاب.

وتعزو المنصة ذلك جزئيًا إلى نقص الوعي والخبرة المتخصصة لدى بعض العاملين والعاملات في نظام العدالة الجنائية ممن يتولون معالجة هذه القضايا. كما ترى أن المشكلة تكمن أيضًا في صياغة المادة المتعلقة بالاتجار بالبشر في القانون الجنائي. وتنتقد عدم تحديد هذه المادة أركان الجريمة بوضوح كافٍ، ولا سيما في حالات الاستغلال في العمل.

ترجمة عن الإنجليزية. مراجعة وتدقيق: ر.ح

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