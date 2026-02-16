حكام الإمارات يهنئون الرئيس الصيني بمناسبة رأس السنة القمرية
بعث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ببرقية تهنئة إلى الرئيس الصيني شي جينبينغ بمناسبة رأس السنة القمرية، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) الاثنين.
وبعث أيضا الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين، وفق “وام”.
ويعد رأس السنة القمرية المعروف أيضاً بعيد الربيع أو رأس السنة الصينية، أهم احتفال تقليدي في الصين والعديد من البلدان الآسيوية.
