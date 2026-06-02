حكام الإمارات يهنئون رئيس إيطاليا بيوم الجمهورية

afp_tickers

1دقيقة

بعث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ببرقية تهنئة إلى نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) الثلاثاء.

وبعث أيضا الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، ببرقيتي تهنئة مماثلتين إلى متاريلا.

كما وجها برقيتي تهنئة إلى رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.

هت