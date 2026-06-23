حكام الإمارات يهنئون رئيس كولومبيا المنتخب

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بعث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ببرقية تهنئة إلى الرئيس الكولومبي المنتخب أبيلاردو دي لا إسبريا، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) الثلاثاء.

وبعث أيضا الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، ببرقيتي تهنئة مماثلتين إلى دي لا إسبرييا.

وفاز المحامي دي لا إسبريا المدعوم من الولايات المتحدة والذي لم يسبق له أن شغل منصبا عاما، بفارق ضئيل في جولة الإعادة الرئاسية المثيرة للجدل في كولومبيا الأحد.

وسيتولى الرئيس اليميني المنتخب منصبه في 7 آب/أغسطس، وسط تصاعد العنف في بلد غارق في صراع مسلح داخلي منذ أكثر من ستة عقود.

هت/ح س