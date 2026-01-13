حكام بنوك مركزية رئيسية يعلنون تضامنهم التام مع رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي

أعلن حكام بنوك مركزية كبرى دعمهم الكامل لمجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي ورئيسه جيروم باول، مؤكدين في بيان مشترك الثلاثاء أهمية الحفاظ على استقلاليته.

وقد فتح المدعون العامون الأميركيون تحقيقا مع باول، ما دفعه إلى توجيه انتقاد نادر للضغوط المتزايدة من إدارة الرئيس دونالد ترامب لخفض أسعار الفائدة.

وجاء في البيان الذي وقّعه رئيس البنك المركزي الأوروبي وحكام بنوك مركزية في بلدان عدة “نتضامن تضامنا تاما مع نظام الاحتياطي الفدرالي ورئيسه جيروم إتش. باول”.

وأشار البيان إلى أن “استقلالية المصارف المركزية حجر الزاوية في استقرار الأسعار والوضع المالي والاقتصادي، بما يأتي بالمنفعة على مصالح المواطنين الذين نخدمهم”.

وأضاف “لقد خدم الحاكم باول بنزاهة، مركزا على مهامه وملتزما التزاما راسخا بالمصلحة العامة”.

وقّع على البيان رؤساء البنوك المركزية في أستراليا والبرازيل وكندا والدنمارك وكوريا الجنوبية والسويد وسويسرا، بالإضافة إلى رئيس بنك التسويات الدولية.

ويتعلق التحقيق الأميركي بمشروع ترميم مقر الاحتياطي الفدرالي في واشنطن بتكلفة 2,5 مليار دولار، والذي شكل محور انتقادات متكررة من ترامب بحق باول على خلفية ما يعتبره الرئيس الأميركي سوء إدارة.

وفي العام الماضي، لوّح ترامب بإمكانية إقالة باول بسبب تجاوزات مرتبطة بتكاليف ترميم المباني التاريخية.

كما حمل ترامب بشدة على باول بسبب قرارات السياسة النقدية للاحتياطي الفدرالي وعدم خفض تكاليف الاقتراض بنسبة أكبر.

وفي بيان مصور الأحد، اعتبر باول أن تصريحات ترامب بشأن مشروع الترميم والشهادة مجرد “ذرائع” ضده.

وقال “التهديد بتوجيه تهم جنائية هو نتيجة قيام الاحتياطي الفدرالي بتحديد معدلات الفائدة بناء على أفضل تقييم لدينا لما سيخدم الناس، بدلا من اتباع تفضيلات الرئيس”.

