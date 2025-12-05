حكومة إسرائيل توافق على ميزانية 2026 مع تخصيص 35 مليار دولار للدفاع

reuters_tickers

3دقائق

القدس 5 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – ذكر مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي اليوم الجمعة أن مجلس الوزراء وافق على ميزانية عام 2026، والتي تشمل 112 مليار شيقل (35 مليار دولار) للدفاع، ارتفاعا من 90 مليار شيقل في مسودة سابقة للميزانية.

وتنتقل الميزانية الآن للبرلمان (الكنيست) لإجراء تصويت أولي، وستواجه معركة شاقة لاعتمادها في ظل تزايد الاستقطاب في الحكومة الإسرائيلية. وينص القانون على ضرورة الموافقة على الميزانية بحلول مارس آذار، وإلا يتطلب الأمر انتخابات جديدة.

وشهد العامان الماضيان انقسامات بين الأحزاب في ائتلاف الحكومة بسبب حرب غزة ثم وقف إطلاق النار وكذلك مطالبات الأحزاب اليهودية المتزمتة بإعفاء طلاب المعاهد الدينية اليهودية من الخدمة العسكرية الإلزامية.

وبدأ الوزراء أمس الخميس جلسة عادة ما تكون ماراثونية، وأعلن مكتب وزير الدفاع يسرائيل كاتس عن الزيادة في ميزانية الجيش اليوم.

ونقل مكتب كاتس عنه القول “سنواصل العمل بحزم لتعزيز جيش الدفاع الإسرائيلي وتلبية احتياجات المقاتلين بالكامل وتخفيف العبء عن جنود الاحتياط -من أجل ضمان أمن دولة إسرائيل على جميع الجبهات”.

وكلفت الحرب في غزة إسرائيل كثيرا، إذ أنفقت 31 مليار دولار في عام 2024 على صراعاتها العسكرية مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وحزب الله في لبنان.

وأبرمت إسرائيل اتفاقين لوقف إطلاق النار مع حماس وحزب الله.

وأشار مكتب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إلى أن ميزانية الدفاع لعام 2026 تزيد 47 مليار شيقل على ميزانية عام 2023 قبل اندلاع الحرب.

ونقل مكتب سموتريتش عنه قوله “نخصص ميزانية ضخمة لتعزيز الجيش هذا العام، ولكنها أيضا ميزانية تسمح لنا بإعادة دولة إسرائيل إلى مسار النمو والرخاء للمواطنين”.

(الدولار = 3.2345 شيقل)

(تغطية صحفية ألكسندر كورنويل وستيفن شير – إعداد مروة غريب وأميرة زهران للنشرة العربية)