حكومة السودان: قبلنا بشروط دعوة لمحادثات سلام في جنيف برعاية أمريكية

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دبي (رويترز) – قالت وزارة الخارجية السودانية يوم الثلاثاء إن الحكومة قبلت بشروط دعوة لحضور محادثات سلام برعاية الولايات المتحدة في جنيف.

وأضافت الوازرة في بيان أن السودان طلب عقد اجتماع مع مسؤولين أمريكيين للتحضير لمفاوضات السلام.

ونزح أكثر من 10 ملايين شخص بسبب القتال الذي اندلع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في أبريل نيسان 2023، فيما تقول الأمم المتحدة إنه أكبر أزمة إنسانية في العالم.