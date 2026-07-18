حكومة بنما تبدأ الاستحواذ على مشروع استراتيجي لنقل النفط

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باشرت حكومة بنما إجراءات لشراء حصة شريكها الأميركي البالغة 41% في مشروع “بتروترمينال” المشترك، بهدف الاستحواذ في شكل كامل على خط أنابيب النفط الاستراتيجي الذي تديره.

وقالت الحكومة البنمية في بيان الجمعة إنه مع إتمام الصفقة، ستصبح بنما مالكة لـ”بتروترمينال” بنسبة 100%، “مما يعزز سيطرتها الوطنية على أحدى أهم البنى التحتية الاستراتيجية في البلاد”، من دون أن تكشف قيمة الصفقة.

وأضافت الحكومة أن عملية الاستحواذ ستُموّل “من إيرادات الشركة نفسها”، لافتة الى أن “العملية قانونية ومشروعة تماما”.

وأوضحت أن هذه العملية “ليست تعديلا أحاديا لشروط العقد ولا مصادرة” لأنها تستند إلى العقد الذي نص على إطلاق المشروع المشترك.

وكانت شركة “إن آي سي هولدينغ كورب” الأميركية أطلقت العام 1977 بالتعاون مع الحكومة البنمية، مشروع “بتروترمينال دو بنما” لتخزين وتوزيع المحروقات التي مصدرها ألاسكا. والسبب أن السفن لم تكن قادرة آنذاك على عبور قناة بنما للوصول إلى الساحل الشرقي للولايات المتحدة بسبب حجمها الكبير.

وفي غرب البلاد، تم إنشاء خط أنابيب طوله 131 كلم بين مدينتي تشيريكي غراندي على البحر الكاريبي، وبويرتو أرمويليس على المحيط الهادئ. ويبعد هذا الخط حوالى 300 كلم من قناة بنما.

وقال وزير الاقتصاد والمال البنمي فيليبي تشابمان “نعمل في إطار احترام تام للقانون (…). هدفنا أن تعود هذه البنية التحتية الاستراتيجية بمزيد من الفوائد لجميع البنميين”.

كذلك، تعتزم هيئة قناة بنما، وهي مؤسسة حكومية مستقلة، بدء بناء خط أنابيب بطول 77 كلم العام 2027 لنقل الغاز من الساحل الشرقي للولايات المتحدة إلى الصين واليابان وكوريا الجنوبية.

وتشكل الدول الثلاث سوقا يتوقع أن يتضاعف حجمها خلال العقد المقبل.

ججر/ب ق/ب ح