حكومة جديدة في لبنان ورئيسها يتعهد إعادة بناء “الثقة” مع المجتمع الدولي

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أعلنت الرئاسة اللبنانية السبت تشكيل حكومة جديدة برئاسة نواف سلام تضم 24 وزيرا بينهم خمس نساء، على وقع تغييرات في موازين القوى السياسية المحلية بعد إضعاف حزب الله إثر حرب مدمّرة مع إسرائيل.

وتنتظر الحكومة تحديات كبرى، أبرزها إعادة الإعمار وتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بين الدولة العبرية وحزب الله، والذي نصّ على انسحاب إسرائيل من المناطق التي دخلتها في الجنوب والالتزام بالقرار 1701. كما أن المطلوب منها تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية، تشكّل شرطا من الدول المانحة لدعم لبنان.

وتعهّد سلام العمل على إعادة بناء “الثقة” مع الدول العربية والمجتمع الدولي، في ظل الحاجة الى مساعدات في بلاد عانت خلال الأعوام الماضية من انهيار اقتصادي وانفجار هائل في مرفأ بيروت وتجاذبات سياسية وحرب مدمّرة.

وأتى إعلان تشكيل الحكومة غداة تأكيد مسؤولة أميركية بارزة خلال زيارة للبنان أن واشنطن تعارض مشاركة حزب الله المدعوم من إيران في الحكومة بعد “هزيمته” عسكريا من قبل إسرائيل.

وعلى مدى أكثر من عامين، تولت حكومة تصريف أعمال برئاسة نجيب ميقاتي إدارة شؤون البلاد، بعدما حالت تجاذبات بين حزب الله وخصومه دون انتخاب رئيس جديد عقب انتهاء ولاية ميشال عون الذي كان حليفا للحزب.

وانتخب قائد الجيش جوزاف عون رئيسا في التاسع من كانون الثاني/يناير بضغط دولي خصوصا من السعودية والولايات المتحدة، وذلك بعد أسابيع من سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله. وهو كلّف سلام الذي كان رئيسا لمحكمة العدل الدولية، تشكيل حكومة جديدة، بعد استشارات نيابية ملزمة.

وأوردت الرئاسة اللبنانية في بيان أن “الرئيس عون وقّع مرسوم قبول استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، ومرسوم تكليف الرئيس نواف سلام بتشكيل الحكومة، ووقّع مع الرئيس المكلّف مرسوم تشكيل حكومة من 24 وزيرا”.

وتضم التشكيلة خمس نساء في وزارات السياحة، والشؤون الاجتماعية، والشباب والرياضة، والتربية والتعليم العالي، والبيئة، إضافة الى أسماء معروفة أبرزها غسان سلامة، المبعوث السابق للأمين العام للأمم المتحدة الى ليبيا، والعائد الى وزارة الثقافة.

كما تضم أسماء عملت في مؤسسات دولية.

وسبق لسلام أن أكد رفضه ضمّ حزبيين أو مرشحين الى الانتخابات النيابة المتوقعة العام المقبل. وبينما تغيب الأسماء الحزبية عن التشكيلة، تمت تسمية العديد من الوزراء بالتشاور مع الأحزاب في بلد يقوم على المحاصصة السياسية والطائفية. وتحتاج الحكومة الى نيل الثقة في البرلمان حيث تسيطر القوى التقليدية على غالبية المقاعد.

– “بناء الثقة” –

وقال سلام في كلمة من القصر الجمهوري في بعبدا إثر لقاء مع عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري “إن الإصلاح هو الطريق الوحيد الى الإنقاذ الحقيقي”.

وأوضح أن ذلك يأتي عبر “تأمين الأمن والاستقرار في لبنان عبر استكمال تنفيذ القرار 1701 واتفاق وقف اطلاق النار ومتابعة انسحاب إسرائيل حتى آخر شبر من الأراضي اللبنانية، وذلك بالتلازم مع إعادة الإعمار”.

أضاف “ستسعى هذه الحكومة إلى إعادة الثقة بين المواطنين والدولة وبين لبنان ومحيطه العربي وبين لبنان والمجتمع الدولي”.

وتأتي التطورات السياسية في لبنان عقب تغيّر موازين القوى على خلفية حرب مدمّرة أضعفت لاعبا أساسيا هو حزب الله، وسقوط حليفه بشار الأسد في سوريا في الثامن من كانون الأول/ديسمبر.

وأتى تشكيل الحكومة غداة إعلان مسؤولة أميركية بارزة من لبنان، أن واشنطن تعارض مشاركة الحزب في الحكومة اللبنانية بعد “هزيمته” عسكريا من جانب إسرائيل حليفة الولايات المتحدة.

وقالت مورغان أورتاغوس، نائبة المبعوث الأميركي الى الشرق الأوسط، الجمعة “وضعنا في الولايات المتحدة خطوطا حمراء واضحة، تمنعهم (حزب الله) من ترهيب الشعب اللبناني، بما في ذلك عبر مشاركتهم في الحكومة” المقبلة.

وأضافت “لقد بدأت نهاية عهد حزب الله في الترهيب في لبنان وحول العالم. لقد انتهى”.

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي تشرف على تنفيذه لجنة خماسية تشارك فيها الولايات المتحدة وفرنسا ولبنان وإسرائيل وقوة الأمم المتحدة في لبنان (يونيفيل)، كان أمام إسرائيل حتى 26 كانون الثاني/يناير لتسحب قواتها من جنوب لبنان، لكنها أكدت أنها ستبقيها لفترة إضافية معتبرة أن لبنان لم ينفذ الاتفاق “بشكل كامل”.

واتهم لبنان اسرائيل بـ”المماطلة” في تنفيذ الاتفاق. وأعلنت الحكومة في 27 كانون الثاني/يناير أنها وافقت على تمديد تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل حتى 18 شباط/فبراير.

آية-كام/ب ق