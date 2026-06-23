حكومة شرق ليبيا تحظر دخول رعايا 4 دول أفريقية

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بنغازي 23 يونيو حزيران (رويترز) – حظرت الحكومة الليبية التي تتخذ من شرق البلاد مقرا اليوم الثلاثاء دخول مواطني أربع دول أفريقية، وهو قرار قال مصدر حكومي إنه بسبب “إعادة تنظيم دخول المواطنين الأجانب إلى ليبيا”.

وجاء في قرار صادر عن الحكومة الموازية في بنغازي، ثاني أكبر مدن ليبيا، أنه “يمنع دخول رعايا دول كل من السودان وإريتريا وإثيوبيا والصومال إلى الأراضي الليبية عبر كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية”.

وتتحالف حكومة أسامة حماد، التي تتخذ من بنغازي مقرا، مع القائد العسكري خليفة حفتر الذي يسيطر على شرق ليبيا ومناطق شاسعة في جنوبها.

أما الحكومة المعترف بها دوليا برئاسة عبد الحميد دبيبة، والتي وصلت إلى السلطة من خلال عملية مدعومة من الأمم المتحدة في 2021، فتتخذ من طرابلس مقرا.

وقال مصدر حكومي في الشرق لرويترز إن القرار يهدف إلى “إعادة تنظيم دخول الرعايا الأجانب إلى ليبيا”.

ويُستثنى من هذا القرار “أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدون لدى الدولة الليبية وأفراد أسرهم المشمولون بامتيازاتهم الدبلوماسية”.

ويُستثنى من القرار أيضا “العاملون في مهن التعليم والمهن الطبية والطبية المساعدة شريطة حصولهم على الموافقات وعقود العمل اللازمة من الوزارة المختصة وفقا للتشريعات النافذة”.

وأصبحت ليبيا طريق عبور للمهاجرين الفارين من الصراع والفقر إلى أوروبا عبر البحر المتوسط منذ سقوط معمر القذافي في 2011 خلال انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلس. وانقسم البلد جراء صراع بين فصائل مسلحة منذ عام 2014.

وتشير بيانات الأمم المتحدة، والتي جرى جمعها في أوائل هذا العام، إلى وجود ما يزيد على 900 ألف مهاجر في ليبيا.

(تغطية صحفية أيمن الورفلي ومنة علاء الدين – إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير محمد علي فرج)