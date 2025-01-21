حكومة طالبان الأفغانية تجري عملية تبادل للسجناء مع الولايات المتحدة

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أعلنت حكومة طالبان الثلاثاء أنها أطلقت سراح مواطنين أميركيين كانا معتقلين في أفغانستان في مقابل مقاتل أفغاني مسجون في الولايات المتحدة، بموجب اتفاق لعبت قطر دور الوساطة فيه.

وكان الرئيس الأميركي المنتهية ولايته جو بايدن وافق على الصفقة قبيل مغادرته منصبه يوم الإثنين، وقد جرى التبادل بعد عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وفق مصدر مطّلع على المفاوضات.

وقالت الخارجية الأفغانية في بيان إن “المقاتل الأفغاني خان محمد الذي كان مسجونا في أميركا أُطلق سراحه في مقابل مواطنين أميركيين وأعيد إلى البلاد”.

وذكرت أن محمد كان يمضي عقوبة بالسجن مدى الحياة في ولاية كاليفورنيا الأميركية بعدما أوقف “قبل حوالى عقدين” في ولاية نانغرهار الأفغانية.

وعاد محمد الذي دانته محكمة أميركية بتهمة الإرهاب المرتبط بالمخدرات، إلى الولاية الثلاثاء حيث استقبله حشد من الناس وقدموا له أكاليل الزهر.

وقال للصحافيين إنه ممتن لسلطات طالبان لعملها على إطلاق سراحه وإنه “سعيد للغاية” بعودته إلى أسرته.

وتابع “هناك الكثير من الأبرياء مسجونون، وطلبي هو أن يتم إطلاق سراحهم جميعا وتمكينهم من العودة إلى ديارهم”.

وشدد نجله رفيع الله محمد على أن والده بريء وإن الأسرة تطالب بالتعويض.

وأفاد الناطق باسم حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد وكالة فرانس برس بأنه تم إطلاق سراح مواطنين أميركيين اثنين، رافضا تقديم تفاصيل إضافية عن عملية التبادل.

من جانبها، أكدت عائلة الأميركي راين كوربيت الذي اعتقلته طالبان عام 2022 إطلاق سراحه معربة عن “امتنانها البالغ” لعودته.

وقالت العائلة على موقعها الإلكتروني “قلوبنا مليئة اليوم بالامتنان والشكر لله لإبقائه راين حيا وإعادته إلى بلاده بعد 894 يوما هي الأصعب والأكثر قتامة في حياتنا”.

وشكرت كلا من إدارتي ترامب وبايدن وقطر داعية إلى إطلاق سراح أميركيين اثنين ما زالا مسجونين في أفغانستان.

وأكد المصدر المطّلع على الصفقة أن المعتقل الأميركي الثاني الذي أطلق سراحه هو وليام ماكينتي. ولا معلومات وافرة حول ما كان يفعله في أفغانستان، وقد طلبت عائلته احترام الخصوصية في قضيته.

وأكد كبير المفاوضين القطريين، محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي أن الدولة الخليجية أدت وساطة في التبادل، وقد نقل جميع المفرج عنهم عبر الدوحة.

ويُعتقد أن أميركيين آخرين ما زالا معتقلين في أفغانستان، هما ميكانيكي الطيران السابق جورج غليزمان والأميركي المجنس محمود حبيبي.

وفي آب/اغسطس 2024، أفاد مكتب التحقيقات الفدرالي أنه يسعى للحصول على معلومات عن اختفاء رجل الأعمال الأميركي الأفغاني حبيبي قبل عامين على ذلك.

– “فصل جديد” –

واجه بايدن انتقادات حادة على خلفية الانسحاب الفوضوي للقوات الأميركية من أفغانستان عام 2021، بعد أكثر من عام على الاتفاق مع متمردي طالبان الذي تم أثناء ولاية ترامب الأولى لوضع حد لتدخل الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في الحرب التي استمرت على مدى عقدين.

وبعد فوز ترامب في الانتخابات في تشرين الثاني/نوفمبر، أعربت حكومة طالبان عن أملها بـ”فصل جديد” في العلاقات مع الولايات المتحدة.

وشددت سلطات طالبان مرارا على أنها ترغب بعلاقات جيدة مع كل البلدان مذ عادت إلى السلطة عام 2021.

ولم تعترف أي دولة رسميا بحكومة طالبان إذ شكلت حقوق المرأة مسألة خلافية أساسية بالنسبة للكثير من البلدان بما فيها الولايات المتحدة.

ووصفت حكومة طالبان الثلاثاء عملية تبادل السجناء بأنها “مثال جيد على حل القضايا العالقة عبر الحوار” موجهة الشكر “للدور الفاعل الذي لعبته دولة قطر الشقيقة في هذا الصدد”.

وأضافت أن “الإمارة الإسلامية تنظر بإيجابية إلى هذه التحركات الأميركية التي تساهم في تطبيع وتوسيع العلاقات بين البلدين”، في إشارة إلى الاسم الذي تستخدمه طالبان للحديث عن حكومة الحركة.

وصف بيان صادر عن وزارة العدل الأميركية عام 2008 خان محمد الذي كان في الثامنة والثلاثين من عمره حينها بأنه عضو في “خلية تابعة لحركة طالبان الأفغانية” وأشار إلى أنه أوقف في تشرين الأول/أكتوبر 2006 وحُكم عليه في كانون الأول/ديسمبر 2008 بالسجن “فترتين بتهم تتعلق بالمخدرات والإرهاب المرتبط بالمخدرات”.

وأوضح البيان حينذاك أن تلك كانت أول إدانة بالإرهاب المرتبط بالمخدرات في محكمة فدرالية أميركية.

وما زال سجين أفغاني واحد على الأقل معتقلا في سجن غوانتانامو في كوبا هو محمد رحيم الذي دعت عائلته إلى إطلاق سراحه في تشرين الثاني/نوفمبر 2023.

وفي شباط/فبراير العام الماضي، استقبلت أفغانستان مواطنين كانا معتقلين في غوانتانامو حتى 2017، وذلك بعد أكثر من 20 عاما على توقيفهما.

اش-سو/لين-ود/غ ر