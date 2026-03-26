حلف شمال الأطلسي زاد إنفاقه العسكري بنسبة 20% في العام 2025

afp_tickers

2دقائق

أفاد تقرير لحلف شمال الأطلسي (الناتو) الخميس بأن الإنفاق العسكري للدول الأعضاء ارتفع بنسبة 20% على أساس سنوي ليبلغ 574 مليار دولار في عام 2025.

ويطالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب دول الحلف البالغ عددها 32 بزيادة انفاقها الدفاعي، داعيا أوروبا الى تحمل المسؤولية الأساسية عن أمنها.

وأشار تقرير الناتو إلى أن كل الدول الأعضاء تجاوزت الآن الهدف المحدد بتخصيص ما لا يقل عن 2% من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق العسكري، وهو هدف تم تحديده في العام 2014 بغرض تحقيقه في مهلة أقصاها 2024. ومنذ ذلك الحين، وتحت ضغط ترامب، حدد الناتو هدفا جديدا هو 5% بحلول 2035.

وقال الأمين العام للحلف مارك روته “أتوقع من أعضاء الحلف في قمة الناتو المقبلة في أنقرة أن يُظهروا أنهم يسيرون على طريق واضح وموثوق نحو تحقيق نسبة 5%”.

وحققت ثلاث دول فقط هدف 3,5% العام الماضي، وهي بولندا ولاتفيا وليتوانيا. وزادت كل الدول إنفاقها العسكري العام الماضي، لكن ثلاثا منها سجلت انخفاضا طفيفا في نسبة الإنفاق مقارنة بناتجها المحلي الإجمالي.

في المقابل، تراجعت النسبة للولايات المتحدة من 3,30 في المئة عام 2024 إلى 3,19%، وفي جمهورية التشيك من 2,07% إلى 2,01%، وفي المجر من 2,21% إلى 2,07%.

اوب/غد/كام