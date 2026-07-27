الجفاف مستمر في سويسرا وموجة حر جديدة تلوح في الأفق

لا يُتوقع أن تنحسر موجة الجفاف الحالية Keystone-SDA

رغم العواصف الرعدية التي ضربت منطقة جبال الألب، فإنها لم تسهم كثيرًا في تخفيف حدة الجفاف الذي تعانيه سويسرا. والآن، تحذر السلطات الفدرالية من احتمال وصول موجة حر جديدة بحلول منتصف الأسبوع المقبل.

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وكالة الأنباء السويسرية أنظر 2 لغات أخرى English en No relief from the current drought is expected طالع المزيدNo relief from the current drought is expected

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منذ 23 يوليو، بدأت “أيام الشِّعْرَى”، أو “أيام الكلب” كما تعرفها أوروبا، وهو اسم ارتبط بنجم الشِّعرى اليمانية، ألمع نجوم كوكبة الكلب الأكبر. فقد لاحظ القدماء أن ظهور هذا النجم في سماء الفجر يتزامن مع ذروة حر الصيف. وتمتد هذه الفترة، بحسب هيئة الأرصاد الجوية السويسرية، حتى 23 أغسطس.

ويبدو أن “أيام الكلب” ستأتي الأسبوع المقبل بحرارة تليق بتسميتها. فبعد أن بقيت درجات الحرارة خلال عطلة نهاية الأسبوع ضمن المعدلات المعتادة لشهر يوليو، يُتوقع أن تبدأ موجة حر استثنائية جديدة اعتبارًا من منتصف الأسبوع المقبل، بسبب اشتداد تأثير المرتفع الجوي وتدفق هواء شبه مداري شديد الحرارة.

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية السويسرية، قد تصل درجات الحرارة القصوى، ابتداءً من يوم الأربعاء، إلى 37 درجة مئوية في غرب سويسرا والمناطق الناطقة بالألمانية.

الجفاف مستمر

وبحسب المكتب الفدرالي للبيئة، من غير المرجح أن تخف حدة الجفاف الواسع النطاق، رغم العواصف الرعدية المتوقعة. ولا توجد حتى الآن أي مؤشرات إلى هطول أمطار غزيرة وواسعة النطاق لفترة طويلة.

وتبدو الأوضاع أكثر حدة في المنطقة الممتدة من جبال جورا، مرورًا ببازل، إلى الهضبة السويسرية. فخلال الأيام الثلاثين الماضية، انخفضت كميات الأمطار في هذه المناطق بما يصل إلى 70% عن المعدلات المعتادة. كذلك، لا يُتوقع هطول أمطار وفيرة خلال النصف الثاني من أغسطس.

وبحسب المكتب الفدرالي للبيئة، واصلت مستويات المياه في البحيرات والأنهار السويسرية انخفاضها بسبب الجفاف. وتأثرت بصورة خاصة بحيرات كونستانس وفالن ولوتسيرن وزيورخ، إضافة إلى بحيرة ماجوري. وفي الأخيرة، انخفض منسوب المياه بأكثر من متر منذ منتصف يونيو.

ترجمة عن الإنجليزية. مراجعة وتدقيق: ر.ح

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