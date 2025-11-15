The Swiss voice in the world since 1935
حليفة سابقة لترامب تقول إنها تتلقى تهديدات “بتشجيع” منه

تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق

قالت النائبة الجمهورية مارجوري تايلور غرين، الحليفة السابقة لدونالد ترامب، السبت إنها تتلقى تهديدات كثيرة “بتشجيع” من الرئيس الأميركي الذي وصفها بأنها “عار” على الحزب الجمهوري بعد تزايد انتقاداتها.

وجاء في منشور للنائبة عن ولاية جورجيا (جنوب شرق) في حسابها على منصة إكس “أتلقى حاليا اتّصالات من شركات أمنية خاصة مع تحذيرات بشأن أمني، في حين يؤجّج أقوى رجل في العالم ويشجّع سيلا من التهديدات ضدي”.

وأسفت النائبة التي كانت داعمة سابقة للملياردير الجمهوري لكونه “رجلا دعمته وساعدت في انتخابه”.

يأتي ذلك غداة إعلان ترامب على منصته تروث سوشال قطع العلاقة بهذه الشخصية السابقة في حركة “ماغا” (لنجعل أميركا عظيمة مجددا) التي أطلقها، واستعداده لدعم مرشح جمهوري آخر في انتخابات تمهيدية ضدها.

ووصف ترامب النائبة الجمهورية بأنها “مخبولة لا تفعل شيئا سوى الشكوى”.

والسبت استهدفها بمنشورين على منصته اعتبر في أحدهما أن “مارجوري +الخائنة+ غرين هي عار على حزبنا”.

ويتّسم أداء معسكر “ماغا” بانضباط كبير والتفاف حول الرئيس منذ بدء الولاية الرئاسية الثانية لترامب في كانون الثاني/يناير، خلافا لولايته الأولى.

وكانت النائبة وجّهت انتقادات علنية للسياسة الاقتصادية لترامب، معتبرة أنه لا يولي مسألة القدرة الشرائية الاهتمام الكافي.

كما ندّدت بطريقة إدارته لقضية جيفري إبستين، قبل أيام من موعد تصويت في مجلس النواب يرمي إلى إجبار إدارة ترامب على نشر ملفات على صلة بالمتموّل الراحل المتّهم بالاتجار الجنسي.

واتّهمت ترامب في منشور على إكس بالسعي إلى ضرب “مثل” لتخويف المحافظين جميعا.

وكانت وصفت بـ”المذهلة” الجهود التي يبذلها لمنع نشر الملفات. والسبت اعتبرت في منشور جديد لها أنه بات لديها “فكرة صغيرة عن الخوف والضغط الذي تشعر به النساء ضحايا جيفري إبستين وشبكته”.

رلي/ود/ب ق

