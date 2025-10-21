حليف لأردوغان يدعو القبارصة الأتراك للتوحد مع تركيا بعد انتخابات

أنقرة (رويترز) – قال الزعيم القومي التركي دولت بهجلي إن على جمهورية شمال قبرص الانفصالية إجراء تصويت برلماني للانضمام إلى تركيا، وذلك بعد يومين من انتخاب القبارصة الأتراك مرشحا يؤيد استئناف المحادثات مع القبارصة اليونانيين.

وبهجلي من أهم حلفاء الرئيس رجب طيب أردوغان الذي كانت تصريحاته في بعض الأحيان تنبئ بسياسة الحكومة، ورفض بهجلي يوم الثلاثاء الدعوات إلى حل اتحادي في الجزيرة المنقسمة على أساس عرقي وقال “قبرص تركية ووطن للأتراك”.

وبعث الفوز الساحق للسياسي من تيار يسار الوسط طوفان إرهورمان بمنصب رئيس القبارصة الأتراك الأمل في كسر الجمود المستمر منذ ثماني سنوات في محادثات السلام في جزيرة قبرص المقسمة التي توجد بها حكومة قبرصية يونانية معترف بها دوليا. وتعهد إرهورمان باستئناف المحادثات مع القبارصة اليونانيين.

وهنأ أردوغان الزعيم الجديد بعد انتخابه يوم الأحد، لكن تعليقات بهجلي تسلط الضوء على مساعي التكتل القومي للتقارب السياسي والإقليمي مع أنقرة.

وقال بهجلي أمام تكتله في البرلمان يوم الثلاثاء “يجب أن يتخذ برلمان جمهورية شمال قبرص التركية قرارا بالانضمام إلى الجمهورية التركية”، في إشارة إلى الدولة الانفصالية التي لا تعترف بها سوى تركيا.

وعلق على تصويت يوم الأحد قائلا “لا يمكن تمثيل مصير القبارصة الأتراك من خلال هذا المستوى من المشاركة… لا توجد صلاحية أو مستقبل لمقترحات الاتحاد. قبرص هي قضيتنا الوطنية ولا مجال للتراجع عن هذه القضية العادلة على الإطلاق”.

وعلى الرغم من عدم انتماء أردوغان أو بهجلي إلى الحزب السياسي نفسه، فإنهما عضوان في تحالف حاكم منذ 2018.

وانقسمت قبرص في غزو تركي في 1974 بعد انقلاب قصير بدعم من اليونان، وتوترت العلاقات بين القبارصة اليونانيين والقبارصة الأتراك منذ انهيار محادثات السلام في 2017.

