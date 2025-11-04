The Swiss voice in the world since 1935
حليف لأردوغان يطرح فكرة إطلاق سراح السياسي المسجون المؤيد للأكراد دمرداش

إسطنبول (رويترز) – قال دولت بهجلي حليف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وزعيم حزب الحركة القومية اليميني يوم الثلاثاء إنه قد يكون من المفيد إطلاق سراح صلاح الدين دمرداش زعيم حزب الشعوب الديمقراطي السابق المؤيد للأكراد.

وجاء هذا التعليق المفاجئ أمام الصحفيين خارج البرلمان بعد عام من دعوة بهجلي، الذي دفع في الماضي باتجاه تغييرات كبيرة في سياسة أردوغان، إلى بدء عملية سلام مع حزب العمال الكردستاني المحظور.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية – تحرير مروة غريب)

