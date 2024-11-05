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حليف لأردوغان يقترح تعديلا دستوريا يسمح للرئيس التركي الترشح مجددا

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أنقرة (رويترز) – قال أكبر حليف سياسي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الثلاثاء إنه ينبغي التفكير في تعديل دستوري يسمح للرئيس بالترشح مجددا في الانتخابات المقررة عام 2028.

وبعد انتخابه لولاية جديدة العام الماضي يقضي أردوغان الفترة الرئاسية الأخيرة التي يسمح بها الدستور ما لم يدع البرلمان إلى انتخابات مبكرة.

ووصل أردوغان إلى السلطة، رئيسا للوزراء ثم رئيس دولة، في تركيا منذ أكثر من 21 عاما.

وقال دولت بهجلي، زعيم حزب الحركة القومية المتحالف مع حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان “أليس من الطبيعي والصواب أن ينتخب رئيسنا مرة أخرى إذا تم القضاء على الإرهاب، وإذا تم توجيه ضربة قوية للتضخم، وإذا نجحت تركيا في تأمين الاستقرار السياسي والاقتصادي؟”.

وأضاف في كلمة أمام نواب البرلمان من حزب الحركة القومية أنه يجب دراسة تعديل دستوري للسماح لأردوغان بترشيح نفسه مجددا في الانتخابات الرئاسية.

وكان السياسي القومي المتشدد بهجلي قد أحدث ضجة على الساحة السياسية التركية الشهر الماضي عندما أشار إلى أنه من الممكن السماح لزعيم حزب العمال الكردستاني المحظور المسجون بالتحدث في البرلمان إذا أعلن نهاية تمرد الجماعة.

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