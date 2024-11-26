حليف لأردوغان يقترح مقابلة بين حزب مؤيد للأكراد وأوجلان

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أنقرة (رويترز) – عدل حليف مهم للرئيس التركي رجب طيب أردوغان اقتراحه لإنهاء الصراع المستمر منذ 40 عاما مع حزب العمال الكردستاني المحظور يوم الثلاثاء ليتضمن إجراء محادثات مباشرة بين حزب مؤيد للأكراد في البرلمان وزعيم ومؤسس حزب العمال الكردستاني المسجون عبد الله أوجلان.

وقدم دولت بهجلي، زعيم حزب الحركة القومية، هذه الدعوة في البرلمان بعد شهر من اقتراحه الإفراج عن أوجلان مقابل إعلانه إنهاء تمرد الحزب المحظور.

ورد وحزب المساواة وديمقراطية الشعوب المؤيد للأكراد، ثالث أكبر حزب في البرلمان، بتقديم طلب لاجتماع رئيسه المشارك مع أوجلان.

ووصف أردوغان اقتراح بهجلي المبدئي بأنه “فرصة تاريخية” لكنه لم يتحدث عن أي عملية سلام.

وأوجلان مسجون في سجن بجزيرة إمرالي في جنوب إسطنبول منذ القبض عليه قبل 25 عاما.

وقال بهجلي أمام نواب عن حزبه في اجتماع برلماني مستخدما اسم الجزيرة للإشارة إلى أوجلان “نتوقع اتصالا مباشرا بين إمرالي وحزب المساواة وديمقراطية الشعوب بدون تأخير، ونكرر دعوتنا بقوة”.

ولطالما ندد بهجلي بالسياسيين المؤيدين للأكراد ووصفهم بأنهم أدوات لحزب العمال الكردستاني.

وشارك حزب سابق ولد من رحمه حزب المساواة وديمقراطية الشعوب في محادثات سلام بين أنقرة وأوجلان قبل عشر سنوات. وقالت جوليستان كيليج كوجيجيت رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب المساواة وديمقراطية الشعوب إن الحزب تقدم بطلب إلى وزارة العدل يوم الثلاثاء للسماح لزعمائه بلقاء أوجلان.

وقالت “نحن مستعدون لتقديم كل مساهمة من أجل التوصل إلى حل ديمقراطي للقضية الكردية وتحول تركيا إلى الديمقراطية”.

وتصنف تركيا وحلفاؤها في الغرب حزب العمال الكردستاني بأنه جماعة إرهابية. وقُتل أكثر من 40 ألف شخص في القتال الذي تركز في الماضي بجنوب شرق البلاد الذي تقطنه أغلبية كردية، لكنه انتقل الآن إلى شمال العراق حيث يتمركز حزب العمال الكردستاني

ويعتبر تفاقم عدم الاستقرار في المنطقة وتغير الحراك السياسي من بين الأسباب الدافعة لمحاولة إنهاء الصراع مع حزب العمال الكردستاني. وفرص النجاح غير واضحة لأن أنقرة لم تكشف عن أي دلائل لما قد يستتبعه ذلك.

والتحرك الملموس الوحيد حتى الآن هو سماح أنقرة لابن شقيق أوجلان بزيارته لتكون أول زيارة عائلية للزعيم المعتقل منذ أربع سنوات ونصف.

وتواصل السلطات التركية ملاحقة أنشطة حزب العمال الكردستاني المزعومة. وقالت وزارة الداخلية إن الشرطة احتجزت 231 شخصا يشتبه في صلتهم بحزب العمال الكردستاني في وقت مبكر من صباح يوم الثلاثاء. وقال حزب المساواة وديمقراطية الشعوب إن المعتقلين بينهم مسؤولون محليون ونشطاء.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، استبدلت الحكومة خمسة رؤساء بلديات موالين للأكراد في مدن بجنوب شرق البلاد لأسباب مماثلة، في خطوة أثارت انتقادات من حزب المساواة وديمقراطية الشعوب وآخرين.