حماس: آلية إطلاق سراح الإسرائيليين ستعتمد على عدد الفلسطينيين الذين ستفرج عنهم إسرائيل

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القاهرة (رويترز) – قالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في بيان يوم السبت إن آلية الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين ستعتمد على عدد المعتقلين الفلسطينيين الذين ستفرج عنهم إسرائيل.

وأضافت أنه سيتم نشر القوائم بالمعتقلين الفلسطينيين قبل كل يوم تبادل ضمن آلية متفق عليها في بنود وقف إطلاق النار.

كان المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية قد قال على منصة إكس إنه من المقرر أن يدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في الساعة 0630 بتوقيت جرينتش يوم الأحد.