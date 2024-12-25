حماس: إسرائيل وضعت شروطا جديدة أدت لتأخير التوصل لاتفاق وقف النار في غزة

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دبي (رويترز) – قالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في بيان يوم الأربعاء إن إسرائيل وضعت شروطا جديدة مما أدى إلى تأخير التوصل للاتفاق على وقف إطلاق النار في غزة.

وأضافت حماس “مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى تسير في الدوحة بالوساطة القطرية والمصرية بشكل جدي، وقد أبدت الحركة المسؤولية والمرونة، غير أن الاحتلال وضع قضايا وشروطا جديدة تتعلق بالانسحاب ووقف إطلاق النار والأسرى وعودة النازحين، مما أجل التوصل للاتفاق الذي كان متاحا”.