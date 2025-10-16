حماس: إعادة جثث الرهائن الإسرائيليين قد تستغرق وقتا

القاهرة (رويترز) – قالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يوم الخميس إن استعادة جثث الرهائن الإسرائيليين قد تستغرق وقتا “حيث إن بعض هذه الجثامين دُفن في أنفاق دمّرها الاحتلال وأخرى ما زالت تحت أنقاض الأبنية التي قصفها وهدمها”.

وأكدت الحركة في بيان “التزامها بالاتفاق وحرصها على تطبيقه، وحرصها على تسليم كل الجثامين الباقية، فيما يواصل نتنياهو المماطلة وعدم الالتزام بما عليه، بل ويعيق مساعي المقاومة وجهودها الإنسانية في الوصول إلى بقية الجثامين”.

وأضافت حماس أن “استخراج باقي الجثامين يتطلب معدات وأجهزة لرفع الأنقاض، وهي غير متوفرة حاليا بسبب منع الاحتلال دخولها”.

(تغطية صحفية يمنى إيهاب وأحمد طلبة – إعداد رحاب علاء للنشرة العربية)