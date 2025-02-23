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حماس: ادعاء إسرائيل بشأن مراسم تسليم الرهائن حجة للتهرب من التزاماتها

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دبي (رويترز) – نددت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يوم الأحد بشدة بقرار إسرائيل تأجيل إطلاق سراح سجناء ومعتقلين فلسطينيين، وقالت إن ادعاءها بأن مراسم تسليم الأسرى “مهينة” هو ادعاء باطل وحجة واهية للتهرب من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وقال عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة حماس في بيان “تذرع الاحتلال بأن مراسم التسليم مهينة هو ادعاء باطل وحجة واهية تهدف للتهرب من التزامات الاتفاق… الإهانة الحقيقية هي ما يتعرض له أسرانا خلال عملية الإفراج من تعذيب وضرب وإذلال”.

وتابع أن قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين “نتنياهو يعكس محاولة متعمدة لتعطيل الاتفاق، ويمثل خرقا واضحا لبنوده، ويظهر عدم موثوقية الاحتلال في تنفيذ التزاماته”.

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